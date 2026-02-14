На борсата: Основни храни поскъпват, скачат и цените на плодове и зеленчуци

Повечето от основните хранителни стоки, плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас и през тази седмица, показват данните от седмичния бюлетин на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

При зеленчуците най-голямо е поскъпването при зелените чушки - с 15,10 на сто до 2,76 евро за килограм, следвани от картофите, които са с 10,67 на сто нагоре до 0,56 евро за килограм. Тиквичките поскъпват с 8,87 на сто до 2,65 евро за килограм. По-високи са цените на червените чушки - със 7,38 на сто и те се търгуват по 2,62 евро за килограм, на доматите - с 4,21 на сто до 1,98 евро за килограм, на краставиците - с 4,92 на сто 2,56 евро за килограм. Цената на морковите също е нагоре - с 2,65 на сто до 0,62 евро за килограм, както и на зрелия лук кромид - с 1,35 на сто до 0,45 евро за килограм. Поевтинява единствено зелето, което се продава на едро с 1,23 на сто по-малко до 0,48 евро за килограм.

При плодовете най-много поскъпват лимоните - с 12,43 на сто и се търгуват по 1,90 евро за килограм. Цената на мандарините се вдига с 0,60 на сто до 1,35 евро за килограм, а на портокалите - с 9,19 на сто до 1,26 евро за килограм. По-скъпи са и ябълките - с 8,13 на сто и се продават по 1,17 евро за килограм. Поевтиняват само бананите - с 1,86 на сто до 1,48 евро за килограм.

Цената на кравето сирене е надолу с 0,23 на сто до 6,20 евро за килограм, а на кашкавала „Витоша“ се качва с 0,25 на сто до 9,67 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) поскъпва с 2,10 на сто и се продава по 0,68 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,16 на сто до 1,23 евро за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е нагоре с 6,53 на сто до 1,73 евро за брой. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,39 на сто до 3,58 евро за килограм, докато яйцата (размер М) поевтиняват с 1,87 на сто и се търгуват по 0,21 евро за брой на едро.

Оризът е с 1,58 на сто нагоре до 1,67 евро за килограм, а лещата - с 0,86 на сто до 2,11 евро за килограм. Цената на зрелия фасул се вдига с 0,65 на сто до 2,16 евро за килограм. Брашното тип 500 се търгува със 7,45 на сто по-малко - по 0,77 евро за килограм. Поскъпване през седмицата има при олиото - с 1,18 на сто до 1,71 евро за литър. Ръст има и в цената на захарта, която се предлага с 1,55 на сто повече до 0,92 евро за килограм./БТА