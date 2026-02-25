IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност във Вашингтон

В рамките на форума бяха проведени разговори с представители на Cheniere Energy и други водещи LNG компании

25.02.2026 | 11:12 ч. Обновена: 25.02.2026 | 11:13 ч.
Председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов разговаря с Хари Коутен, вицепрезидент на Cheniere Energy

Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност, която се проведе във Вашингтон. Домакини на форума бяха председателят на Националния съвет за енергийна доминация – министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм, и заместник-председателят на Съвета – министърът на енергетиката Крис Райт.

В рамките на подготвителните срещи преди форума председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов проведе разговор с вицепрезидента по въпросите на федералното правителство на Cheniere Energy Хари Коутен, по време на който представи актуалното развитие и ключовите етапи в изпълнението на проекта Вертикален газов коридор.

Събитието събира висши представители на правителства и ръководители на водещи компании в сектора на втечнения природен газ. Целта на срещата е да подкрепи усилията за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество при осигуряването на сигурни и диверсифицирани доставки на природен газ за Европа, включително чрез увеличаване на доставките на американски втечнен природен газ (LNG) за страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа.

