Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност във Вашингтон

Главболгарстрой участва в Трансатлантическата среща на върха за газова сигурност, която се проведе във Вашингтон. Домакини на форума бяха председателят на Националния съвет за енергийна доминация – министърът на вътрешните работи Дъг Бъргъм, и заместник-председателят на Съвета – министърът на енергетиката Крис Райт.

В рамките на подготвителните срещи преди форума председателят на Управителния съвет на Главболгарстрой Калин Пешов проведе разговор с вицепрезидента по въпросите на федералното правителство на Cheniere Energy Хари Коутен, по време на който представи актуалното развитие и ключовите етапи в изпълнението на проекта Вертикален газов коридор.

Събитието събира висши представители на правителства и ръководители на водещи компании в сектора на втечнения природен газ. Целта на срещата е да подкрепи усилията за задълбочаване на трансатлантическото сътрудничество при осигуряването на сигурни и диверсифицирани доставки на природен газ за Европа, включително чрез увеличаване на доставките на американски втечнен природен газ (LNG) за страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа.