Цената на златото скочи заради военните действия в Близкия изток

Световните цени на златото скочиха след мащабните удари на САЩ и Израел срещу Иран през уикенда.

Активът поскъпна с над 2%, като инвеститорите реагираха на ескалиращата геополитическа нестабилност в Близкия изток, предаде Анадолската агенция.

Спот цената на златото скочи с 2,44% до 5406 долара за унция.

Инвеститорите традиционно се обръщат към ценните метали като защита срещу несигурността по време на военни конфликти.

Други ценни метали също отбелязаха ръст. Среброто се повиши с 2,05% до 95,8 долара за унция.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток остава критичен фактор за нестабилността на световните пазари в следващите дни.