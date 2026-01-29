Какво означава спадът на долара за търговията, пътуванията и инвестициите

През декември Карол Трикош защити клиентите си от голям риск, когато туристическият консултант от Орегон осигури петдневен престой в Лондон за група от 10 души по тогавашния обменен курс. Оттогава стойността на долара се срина.

„Ако доларът се промени, цената на хотела ви се покачва. С мен сте заключени“, каза Трикош, добавяйки, че скорошната слабост на валутата е увеличила натиска върху по-малко заможните американци, които се надяват да отидат в чужбина. „Това не са хората, които виждам в момента.“

Свалянето на долара до най-ниското му ниво от години поднови опасенията относно водещата позиция на Америка на световните пазари, предизвика противоречиви изявления от Белия дом и промени математиката зад всичко - от международни пътувания до корпоративни печалби в САЩ и износ на европейски мебели.

Уолстрийт залага на това, че ще има още слабости, което потенциално ще сложи край на дългогодишна серия, в която доларът далеч изпревари много от конкурентите си, примамвайки инвеститори по целия свят да вложат повече пари в Америка, пише WSJ.

Силата на долара през последното десетилетие се движеше до голяма степен от американската изключителност или по-доброто представяне на американската икономика и пазари в сравнение с останалата част от развития свят. Политическата стабилност и силното върховенство на закона дадоха на чуждестранните инвеститори – като японските животозастрахователи и европейските пенсионни фондове – допълнителна причина да грабнат американски активи.

Това тласна фондовия пазар нагоре и помогна на американците да получат достъп до по-евтини заеми за инвестиции в жилища или бизнес. В същото време, по-силният долар предостави на потребителите по-голяма покупателна способност да купуват стоки и услуги от чужбина, изпращайки тълпи от американски туристи към Айфеловата кула и избелелия от слънцето Лисабон.

Сега доларът все още е силен по исторически стандарти и остава резервната валута на света. Но интензивността на движението през последните дни, както и коментарите на президента Тръмп за пътя напред, дадоха на инвеститорите повече основания да заложат на Америка.

„Светът не е готов“, каза Стивън Джен, главен изпълнителен директор на базираната в Лондон компания за управление на активи Eurizon SLJ Capital, който очаква допълнителен спад от 20% на долара. „Нивото на долара беше и все още е извън баланс.“

Миналата година валутата отчете най-лошото си годишно представяне от 2017 г. насам.

Търговските шокове и признаците на забавяне на икономиката предизвикаха търговия „Продай Америка“, която удари американските активи. Докато акциите и облигациите се възстановиха, доларът остана по-нисък, обременен от опасения, че обременените с дългове САЩ разрушават световния ред, подкрепяйки собствения си растеж.

През последните седмици спадът на долара се възобнови, след като Тръмп заплаши с търговска война с Европа, а Министерството на финансите предприе необичайни стъпки, които предизвикаха спекулации, че може да укрепи японската йена спрямо щатската валута.

Във вторник Тръмп заяви, че не е обезпокоен от отслабващия долар, което добави инерция към движението и тласна стойността му спрямо кошница от чуждестранни валути до най-ниското му ниво от 2022 г. насам.

В сряда министърът на финансите Скот Бесент заяви, че САЩ „абсолютно не“ укрепват йената спрямо долара.

„Не коментираме нищо друго, освен да кажем, че имаме силна политика по отношение на долара“, каза Бесент пред CNBC относно евентуални бъдещи интервенции. „2025 г. беше годината на подреждане на масата. А сега мисля, че ще имаме много силна икономика тази година.“

Това ще бъде от решаващо значение за определяне на пътя на долара напред. Докато икономистите завишиха прогнозите си за растеж в САЩ, стимулиращите икономически политики в Япония, Германия и другаде помогнаха на чуждестранните фондови пазари през последните месеци да се представят по-добре от тези в Щатите.

„Виждаме растеж извън САЩ, което е много важно за валутите“, каза Антонина Тарасюк, директор на Reams Asset Management по международни икономически анализи.

В същото време, дори след като Федералният резерв запази лихвените проценти стабилни в сряда, мнозина на Уолстрийт очакват централната банка да възобнови политиката си на облекчаване през 2026 г. Тръмп настоява за подобни действия като част от кампания за натиск, която заплашва независимостта на Фед от Белия дом и раздразни инвеститорите.

Повече намаления биха могли да намалят премията, която доходността на американските държавни облигации предлага спрямо държавния дълг в други страни, привличайки инвеститори другаде да се предпазят от риска от притежаване на американски активи, като например акции.

В чужбина, спадът на долара се превръща в главоболие за други икономики.

Компании като полския производител на мебели Complet Furniture бяха силно засегнати от падането на долара. Спадът от 12% спрямо полската злота – съчетан с американските тарифи – направи диваните му по-скъпи за американските клиенти през последната година.

Някои инвеститори предупреждават, че понижаването на долара може да се отрази и на печалбите на американските компании, които внасят части и материали и потенциално да подкрепят инфлацията в САЩ. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл в сряда отказа да коментира стойността на долара.

Обратната страна е, че големите технологични фирми, износителите на петрол и други бизнеси с чуждестранни клиенти биха могли да видят тласък, потенциално неутрализирайки някои от негативните ефекти от по-слабия долар.