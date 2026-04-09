Цената на петрола падна под 100 долара на барел след примирието

Цените на петрола паднаха рязко в надолу, след като влезе в сила крехкото прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран. То даде надежди, че петролните танкери ще могат да преминават през Ормузкия проток, предава CNN.

Цената на американския лек суров петрол (WTI) се срина с 16,41%, за да се установи на 94,41 долара за барел. Въпреки това, стойността е доста над нивото от 67 долара за барел от февруари, преди началото на войната.

Цената на суровия петрол Брент падна с 13,29%, за да се установи на 94,75 долара за барел.

Това е най-ниската му цена от 11 март, но все още над нивото от 73 долара за барел от 27 февруари

Както WTI, така и Брент отчетоха най-големите си еднодневни спадове от април 2020 г. Цените на американския петрол паднаха с 19% по-рано до 91,03 долара за барел, преди да намалят част от загубите, тъй като нараства несигурността относно спазването на прекратяването на огъня и дали повече петролни танкери действително ще могат да преминат през критичния проток.

Според WSJ Иран затяга отново хватката около Ормузкия проток. Техеран е категоричен, че ще пропуска само по около 12 танкера на ден и то при условие, че са заплатили съответната такса за това.

На практика това противоречи на казаното от Доналд Тръмп, че Ормузкият проток ще бъде изцяло отворен и свободен за преминаване на товарните кораби.