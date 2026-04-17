Над 100 продукта с намалени цени до средата на май в Kaufland

В допълнение на традиционната си седмична брошура с над 1600 промоционални предложения, Kaufland свали цената на още 100 продукта за период от 3 седмици. Инициативата обхваща широка гама храни и напитки, като намаленията достигат до 46%. За по-лесно ориентиране в магазина, допълнително намалените продукти са обозначени с червени етикети.

Кафе, сирене и кисело и прясно мляко с 25% по-ниска цена

Намаленията включват разнообразие от продукти, част от пазара на всяко семейство. Сред предложенията са краве сирене и кафе с 25% отстъпка и кисело и прясно мляко - с 27%. Богатото разнообразие се допълва още от деликатеси, маслини, замразени зеленчуци, консерви, сладки изкушения и предложения за хапване "на бързо".



Всички предложения могат да бъдат намерени и онлайн ТУК.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 8000 служители. През 2026 г. компанията разполага със 71 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.