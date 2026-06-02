Минималистичен маникюр: 7 идеи за перфектни нокти

Минимализмът в маникюра продължава да печели все повече почитатели, благодарение на своята елегантност, универсалност и лесна поддръжка. Вместо сложни декорации и натрупани детайли, тенденцията залага на чисти линии, нежни нюанси и добре подбрани акценти, които подчертават естествената красота на ноктите.

От нюд тонове и гланцови покрития до фини геометрични елементи – семплият nail art доказва, че стилът не се нуждае от излишна сложност. Именно тази естетика доминира социалните мрежи и вдъхновява все повече идеи за ежедневен, но изискан маникюр.

В следващите редове ще видите селекция от стилни и лесни идеи за минималистичен маникюр, които доказват, че понякога по-малкото наистина е повече.

Тънки линии и мек блясък

За шикозен, но същевременно дързък маникюр, добавете малко блясък в горната част на всеки нокът и линия черен лак точно по средата. Това е перфектната комбинация от момичешка естетика и гръндж стил.

Перлени нокти

Когато Хейли Бийбър и нейната маникюристка Зола Гонзорайт създадоха маникюра „глазирана поничка“, хромираните пудри бързо се превърнаха в основен елемент в колекцията на всеки салон за красота. За да запазите визията по-семпла, нанесете ефирен лак върху ноктите си и отгоре добавете перлен хром за допълнителен блясък.

