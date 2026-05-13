TikTok и AI променят начина, по който се рекламират имотите

Кратките видеа, социалните мрежи и изкуственият интелект все по-силно променят комуникацията в сектора на недвижимите имоти. Това коментира Ангел Искрев - творчески директор и съосновател на агенция proof. и член на журито на Real Estate Awards 2026, в предаването "В развитие" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович.

Искрев беше първият гост в специалната рубрика "Гласът на журито", която Bloomberg TV Bulgaria стартира броени седмици преди националния конкурс Real Estate Awards 2026 на Imoti.net. Целта на рубриката е да проследи актуалните тенденции в сектора и да представи мнението на експерти от бранша.

По думите на Искрев през последната година имотният пазар е отбелязал сериозен ръст, а конкуренцията между компаниите все повече повишава значението на рекламата и качественото съдържание.

"Рекламата е навсякъде, рекламата е нещо, без което не можем и всеки един от нас рекламира нещо, дори без да го подозира", коментира Искрев.

Краткото видео става водещ формат

Според него краткото видео вече е водещият формат в рекламата на недвижими имоти, а TikTok задава основния тон в комуникацията. Това променя и ролята на брокерите, които все по-често се превръщат в лица на собствените си кампании, инфлуенсъри и бизнес лидери.

"Към този момент най-разпространеният формат за реклама, особено в тази индустрия, е краткото видео. Особено в TikTok, където вече ставаме свидетели на феномена брокерите да се превръщат самите те в инфлуенсъри, дори бизнес лидери", заяви той.

Искрев отбеляза още, че при имотите от по-висок клас компаниите все по-често инвестират в специално видеосъдържание, отделни уебсайтове и цялостни комуникационни концепции за конкретен проект или имот.

AI вече е част от имотната реклама

Сериозно влияние върху сектора оказва и изкуственият интелект, който вече присъства активно във визуализациите, рекламните концепции и създаването на съдържание.

"Този, който не използва изкуствен интелект, ще влезе в грешния влак. Единият е с японска скорост, а другият... бих го сравнил с БДЖ", каза Искрев.

Според него успешната реклама в сектора на недвижимите имоти не се изчерпва само с представяне на характеристики и локация. Тя трябва да изгражда доверие и емоционална връзка с аудиторията.

"Емоция плюс това да покажеш, че си сигурен партньор, стабилен партньор - това са двете задължителни неща, които трябва да присъстват във всяка една кампания", посочи той.

Real Estate Awards отличава добрите примери

По време на разговора Ангел Искрев коментира и ролята на конкурса Real Estate Awards на Imoti.net за развитието на сектора. Тази година той ще се проведе на 4 юни в София и за 11-а поредна година ще отличи най-добрите брокери и агенции в недвижимите имоти.

По думите му конкурсът помага за повишаване на професионалните стандарти и стимулира компаниите да развиват по-качествени проекти и комуникация.

"Когато има годишна оценка от представителите на определена индустрия, какъвто е случаят с Real Estate Awards, ти винаги се стремиш към по-добро. А когато има еталон какво е било по-добро, средното ниво в сектора започва да се покачва", коментира Искрев.

Real Estate Awards са единственият национален конкурс от подобен мащаб в сферата на недвижимите имоти. Те са част от инициативата Real Estate Business Forums & Awards на Imoti.net, част от Investor Media Group.

Тази година конкурсът отчита още по-голям интерес, като най-много кандидатури са подадени в категорията "Сайт на фирма за недвижими имоти".

В изданието има и нова категория - "Видеопредставяне на брокер, агенция или имот", която поставя акцент върху все по-важната роля на дигиталното съдържание и видеокомуникацията в сектора.