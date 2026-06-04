Green Transition Forum и Енрико Лета дадоха официален старт на "Софийската инициатива"

От българската столица над 100 водещи индустриални лидери отправиха координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС и засилване на регионалната конкурентоспособност

Шестото издание на Green Transition Forum и бившият премиер на Италия Енрико Лета дадоха официален старт на "Софийската инициатива". Документът под наслов "From Fragmentation to Scale - Accelerating EU Competitiveness" е с историческо значение. Той представлява координиран призив от над 100 водещи индустриални лидери за радикално ускоряване на структурните реформи в ЕС и засилване на регионалната конкурентоспособност - сигнал, че дебатът преминава от анализ към ангажимент.

Енрико Лета пристигна в София специално за церемонията и участие в четвъртия ден от Green Transition Forum с равносметка какво се е случило с единния пазар и конкурентоспособността в Европа две години след доклада му "Повече от единен пазар". "Софийската инициатива" беше подписана по време на дискусията "One Europe. One Market: Strategic Exchange" с водещи индустриални изпълнителни директори и представители на търговски камари, посветена на икономическото бъдеще на Европа.

В разговора участваха още вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, кметът на София Васил Терзиев и премиерът на България от 2005 до 2009 г. Сергей Станишев, който откри дебата с акцент върху ключовото значение на докладите на Енрико Лета и Марио Драги за бъдещето на Европейския съюз.

Авторът на стратегическия доклад за единния пазар Енрико Лета изрази сериозна загриженост относно практическото прилагане на взетите решения в рамките на Съюза. Според него Европа притежава достатъчно идеи и стратегии, но страда от хронична липса на ефективност в тяхното реално и оперативно изпълнение на терен. Лета дефинира трите основни стълба на интеграция, изискващи незабавно и приоритетно внимание - енергетика, финансови пазари и далекосъобщения. Тези три отрасъла остават извън обхвата на истинския общ пазар, отслабвайки общата икономическа позиция на общността в глобален план.

"Основният проблем на Европа е изпълнението, а не креативността. Имаме изобилие от идеи, но основният проблем навсякъде е как да ги приземим и да ги превърнем в реалност, способна да промени ежедневното ни положение и конкурентоспособността ни. През последната година европейските институции се опитваха да намерят начин да се справят с належащите предизвикателства, но истинската повратна точка в геополитически план беше кризата с Гренландия в края на януари. Тази криза убеди окончателно дори най-колебливите държави, че няма алтернатива на по-интегрирания европейски единен пазар. Ние трябва да престанем да бъдем само наблюдатели на собственото си икономическо отслабване и да разберем, че фрагментацията в ключовите инфраструктурни сектори ни прави уязвими. Време е за изграждане на мащаб, позволяващ на нашите компании да се развиват свободно без излишни национални граници и пречки", посочи Енрико Лета.

"Единният пазар е създаден в края на миналия век за един напълно различен свят. Тогава Китай и Индия не бяха икономически фактори, а САЩ не бяха постигнали днешното технологично доминантство. Днес нашите национални пазари са твърде малки. Нито една европейска телекомуникационна или финансова компания не може да достигне мащаба на американските лидери, ако остане затворена в рамките на своята държава. Мащабът е ключът към оцеляването на нашата индустрия. Трябва да спрем да мислим на локално ниво и да разберем, че конкуренцията вече е глобална. Нашите регулации в областта на конкуренцията трябва да се променят, позволявайки сливания и създаване на истински европейски шампиони, способни да инвестират в иновации на световно ниво", подчерта Енрико Лета.

"Фрагментацията на финансовите пазари в Европа води до парадоксално положение. Ние сме богати на спестявания, но тези пари не отиват за финансиране на нашия преход. Около триста милиарда евро годишно от спестяванията на европейците изтичат към САЩ, инвестирайки се в американския технологичен сектор. Трябва да спрем този процес чрез Съюза на спестяванията и инвестициите. С "EU Inc" ще дадем на бизнеса единен опростен режим за опериране в целия съюз. По същия начин трябва да интегрираме и отбраната, купувайки европейско оръжие и оборудване, вместо да финансираме външни икономики. Ние не можем да продължаваме да субсидираме американската икономика с нашите спестявания, докато собствената ни инфраструктура се нуждае от спешни инвестиции за енергиен преход и модернизация. Интеграцията на финансовите пазари е единственият начин да задържим този ресурс у дома", каза Енрико Лета.

Вицепремиерът Атанас Пеканов постави фокус върху производителността и иновациите като двигатели на дългосрочния икономически растеж. Той посочи изоставането на континента в технологично отношение и изтъкна ролята на кохезионната политика за преодоляване на вътрешните неравенства. Пеканов обвърза демографските проблеми с необходимостта от изравняване на жизнения стандарт в различните региони.

В края на дискусията документът за официалния старт на "Софийската инициатива" беше подписан на фона на бурните аплодисменти в залата.