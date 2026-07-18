Кои са финансовите победители и губещи от Мондиал 2026?

Това Световно първенство е по-голямо от всеки турнир преди него. Повече страни, участващи в него, и повече мачове означават повече погледи към действието - както и повече възможности за печелене на пари. Докато футболните звезди на планетата създават исторически моменти на терена, от това се генерират милиарди долари. Но не всеки печели големите пари... ето кои са печелившите и губещите от Мондиал 2026.

ФИФА - победител

Сумата пари, която управляващият орган на световния футбол ФИФА печели от Световното първенство, е астрономическа. Тя генерира рекордните 7,6 милиарда долара от Катар 2022 и се очаква да надмине тези в САЩ, Канада и Мексико 2026, особено с разширения турнир с 48 отбора.

Марион Лабур, старши стратег в Deutsche Bank Research, казва, че ФИФА е "без съмнение" основният победител, като приходите ѝ за четиригодишния цикъл се приближават до 13 милиарда долара.

Приходите на ФИФА идват от продажбата на права за излъчване, лицензиране и гостоприемство, спонсорски сделки и продажба на билети.

"ФИФА също така навлезе на вторичния пазар със своя официален пазар за препродажба, вземайки такса от 15% както от купувача, така и от продавача", добавя Лабур.

Трябва да очакваме повече от това в предстоящите турнири, като ФИФА обмисля разширяване на турнира отново до 64 отбора, което може да включва отбори като Китай и Индия - и милиардите повече зрители, които идват с това.

Феновете - губещи

Въпреки че феновете може да са постигнали мечти на цял живот, финансово казано, този турнир е бил труден.

Огромните суми, похарчени само за билетите, и критиките към динамичната ценова стратегия на ФИФА, която повишава цените, когато търсенето е голямо, са добре документирани. Дори президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че "не би платил", когато бе попитан за потенциалната цена от 1000 долара за билета за откриващия мач на турнира на страната му срещу Парагвай.

Билетите за финала на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси официално бяха предложени на цена от 32 970 долара, докато някои билети за препродажба са обявени за над 2 милиона долара.

Президентът на ФИФА Инфантино защити цените на билетите, твърдейки, че те са в съответствие с други спортни събития в САЩ.

Освен билетите, феновете бяха притиснати и от харчове за самолетни билети, храна и настаняване.

Един пример, който попадна в заглавията, беше покачването на цените на билетите за влак на New Jersey Transit. 30-минутното пътуване с влак до стадион "МетЛайф" се повиши до 150 долара за турнира от обичайните 12,90 долара за двупосочен билет. Негативната реакция доведе до намаляване на цените, но те все още останаха по-високи от нормалното.

Радио- и телевизионни оператори и спонсори - победители

Докато радио- и телевизионните оператори трябваше да похарчат големи суми, за да излъчват турнира по телевизията, броят на спонсорите, които искат техните марки да бъдат показани по време на рекламите, означават, че е вероятно те също ще спечелят огромни суми от продажбата на слотове.

ФИФА въведе почивки за хидратация за това Световно първенство - ход, който Инфантино заяви, че е "чисто спортен въпрос" без допълнителни приходи за управителния орган.

Въпреки това, 90-те секунди, през които играчите да си набавят течности, предоставиха нова търговска възможност за телевизионните оператори и спонсорите, които искат да покажат своята марка, особено в САЩ, където американските спортни фенове отдавна са свикнали мачовете да се играят ефективно около рекламните паузи.

Fox Sports, който според съобщенията е платил 485 милиона долара за правата за излъчване в САЩ, представи интервалите за хидратация като "спонсорирани от" марка. Според експерти, средностатистическият 30-секунден рекламен слот за Световното първенство по Fox струва между 200 000 и 300 000 долара. Цената достигна 750 000 долара по време на финалните етапи на мачовете в САЩ.

Това означава, че рекламите за почивки за хидратация биха могли да донесат 250 милиона долара само в САЩ, което води до спекулации, че те ще останат.

"Почивките за хидратация са чист рекламен инвентар. Бих бил изключително изненадан, ако изчезнат. Разширеният формат ще остане, защото мащабът вече е бизнес моделът на ФИФА", казва Лабур от Deutsche Bank Research, пред BBC.

Феновете във Великобритания, които гледат мачове по BBC или ITV, са били защитени от рекламите по време на почивките за хидратация, тъй като първите не използват никаква реклама, а вторите са ограничени от регулаторните правила за количеството реклами, използвани в рамките на 60 минути.

Официалните спонсори на Световното първенство плащат ослепителни суми, за да свържат марките със състезанието, но без съмнение в крайна сметка печелят финансово, като марки като Adidas и Coca-Cola са разлепени навсякъде. Немската марка спортни облекла е в битка със своя заклет съперник Nike, като харчи около 50 милиона паунда за рекламата си за "легенди от задния двор" с участието на Ламин Ямал, Джуд Белингам и Лионел Меси.

Някои неофициални марки пък са се възползвали от опитите на ФИФА да накара феновете да виждат по-малко от тях, като например логото на Levi's пред стадион Levi's в Сан Франциско, което е покрито с платно. Скритото лого се появи върху камионите за доставки на компанията.

Дейвид Бекъм - победител

Основната реклама на Adidas включва и AI версия на сър Дейвид Бекъм - който, честно казано, може би не е имал време да присъства на снимките лично.

Първият спортист милиардер във Великобритания е участвал в толкова много реклами от Home Depot до Bank of America, че може да ви бъде простено, ако забравите каква марка всъщност представлява.

Въпреки че е окачил обувките си на църковния лист преди повече от десетилетие, Бекъм продължава да бъде лицето на американския футбол, като американският клуб, на който е съсобственик, Интер Маями, се оценява като най-ценния франчайз в Major League Soccer с 1,45 милиарда долара.

Може да не е успял да спечели Световното първенство на терена, но може би е спечелил комерсиалната игра извън него.

Градове домакини - губещи

16-те града домакини в САЩ, Канада и Мексико посрещат приток на фенове и туристи, което стимулира хотелиерството, хотелиерството и местния бизнес. Но докато шотландците пресушиха алкохола в Бостън и спечелиха сърцето на града и неговите жители, експертите казват, че дългосрочните икономически ползи са минимални.

ФИФА изчисли, че около 41 милиарда долара ще бъдат добавени към световната икономика, от които 17 милиарда долара ще стимулират само икономиката на САЩ, със създадени 185 000 работни места, предимно в хотелиерството и настаняването.

Но Александър Будзиер, сътрудник в управленската практика в Оксфордския университет и главен изпълнителен директор на компанията за управление на проекти Oxford Global Projects, казва, че дългосрочните икономически ползи от домакинството на такова голямо спортно събитие просто не се материализират. Градовете домакини всъщност обикновено наблюдават голям спад в посетителите, казва той, тъй като мнозина се стремят да избегнат хаоса на турнира.

И макар че може да има скок в наемането на персонал, той твърди, че това обикновено е само за нископлатени работни места в хотелиерството и ресторантьорството.

"Това създава работни места, но не създава богатство",обяснява той.

Официалните данни показват, че наемането на персонал в американските кръчми, барове и ресторанти се е увеличило преди турнира през май, но бумът е бил краткотраен.

Единствената "стойностна" икономическа полза, твърди Будзиър, са проектите за регенерация, които могат да бъдат осъществени, като например реконструкцията и изграждането на жилища в Стратфорд в Лондон след Олимпийските игри през 2012 г. Но тъй като голяма част от това Световно първенство ще използва съществуващи стадиони, хотели, тренировъчни комплекси и туристическа инфраструктура, "няма да има никакви икономически ползи от развитието".

Хотели - губещи

Очакваното търсене на хотелски стаи не се материализира, като браншовите организации съобщават за по-ниски резервации в градовете домакини тази година в сравнение с миналата.

Хотелската асоциация на Британската Колумбия казва, че макар окончателните данни за резервациите все още да не са потвърдени, юни и юли са "далеч зад предишните години", въпреки че Ванкувър е домакин на седем от мачовете в Канада. Според Асоциацията турнирите "не създават 40 последователни дни на напълно разпродадени хотели", а по-скоро водят до високо търсене около определени дати.

За американските хотелиери, предтурнирната еуфория също не се оказа оправдана.

Американската хотелска и квартирна асоциация (AHLA) обвини ФИФА, че е резервирала твърде много стаи за собствено ползване и е създала фалшиво търсене. ФИФА заяви, че не признава обвинението.

Лабур от Deutsche Bank Research припомня, че същото се е случило във Франция през 1998 г., когато търсенето не е отговорило на очакванията.

"До април 80% от американските хотелски оператори заявиха, че резервациите са под първоначалните им прогнози - две трети от хотелиерите в Ню Йорк съобщиха за по-слаби от очакваните резервации, а в Сиатъл близо 80% го направиха, като мнозина нарекоха турнира "несъбитие", добавя тя.

Компании за залагания - победители

Световното първенство по футбол през 2026 г. е на път да бъде най-голямото хазартно събитие на всички времена, с приблизително 50 милиарда долара залози - около 500 милиона долара заложени на мач, според финансовата фирма Macquarie, която има интереси в хазартната индустрия.

Според него това се дължи предимно на разширяването на отборите, което означава, че ще се изиграят повече от 100 мача, в сравнение с 64 през 2022 г.

Flutter Entertainment, която притежава Paddy Power, Betfair и Sky Bet, прогнозира, че сумата, поставена в залози, ще бъде двойно по-голяма от тази на предишния турнир поради растежа в САЩ, а също и в Бразилия.

Чад Бейнън, анализатор в Macquarie, казва, че залозите на живо са изместили по-традиционния пънт преди мача.

"Сега всичко е въпрос на реакция на това, което виждате на терена, на коригиране на вашите възгледи. Докато преди беше нещо като седнете, гледайте, чакайте - трябваше да направите залога си преди мача", обяснява той.

Спортните залози в САЩ все още са сравнително нова индустрия. До 2018 г. спортните залози бяха законни само в Невада, домът на Лас Вегас, но решение на Върховния съд проправи пътя за много щати да ги легализират.

Въпреки това все още има някои щати, където те остават незаконни, включително Калифорния и Тексас. В тези области е имало голямо участие в пазарите за прогнози - бързоразвиваща се индустрия за милиарди долари. лар с млади мъже - които не се класифицират като хазарт, което означава, че могат да се използват за залагане на спорт, независимо в кой щат се намира някой.