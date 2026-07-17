Кой ще плати по-екологичните опаковки за напитки?

Българските пивовари са изправени пред нарастващ икономически и регулаторен натиск. Свитото потребление, по-високите цени на енергията, суровините, опаковките и труда, недостигът на кадри и силната конкуренция от внос създават все по-трудна среда за бизнеса.

В същото време потребителите стават по-взискателни и търсят или по-ниски цени, или по-качествени продукти. Така една на пръв поглед лека лятна тема като бирата се превръща в част от сериозен икономически спор.

Допълнително предизвикателство пред сектора е планираната депозитна система за опаковките. Идеята предвижда потребителите да плащат депозит при покупката на напитка, който да получават обратно след връщането на бутилката или кенчето.

Макар мярката да има ясна екологична цел, за производителите тя означава нова логистика, инвестиции, такси и допълнителна отчетност.

Един от основните въпроси е кой ще управлява системата – държавата или индустрията под държавен контрол.

Така бирата се оказва пресечна точка между цена, екология, конкуренция и политика. Въпросът вече не е само колко ще струва една бутилка в магазина, а кой ще плати прехода към по-чиста система, как това ще се отрази на производителите и дали добрата екологична идея няма да се превърне в поредната тежест за потребителите и бизнеса.

Разговор в ефира на "Директно" с Ивана Радомирова - изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Съюза на пивоварите в България.