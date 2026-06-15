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Детският профил на MyFin: сигурен и модерен начин за управление на джобни пари

15.06.2026 | 11:25 ч. Обновена: 15.06.2026 | 11:25 ч.
Детският профил на MyFin: сигурен и модерен начин за управление на джобни пари

Децата растат в изцяло дигитален свят. Те учат, общуват и се забавляват през телефона още от ранна възраст, а технологиите са естествена част от тяхното всекидневие. Именно затова финансовата грамотност днес също трябва да бъде дигитална, достъпна и разбираема.

Изграждането на отговорно отношение към парите, спестяването и планирането е умение, което ще бъде полезно на младите хора през целия им живот. Разговорите за разумното харчене, поставянето на цели и управлението на личен бюджет са важна част от израстването им в съвременния свят.

Създаден специално за потребители между 7 и 17 години, детският профил на MyFin дава възможност за първи стъпки във финансовия свят по лесен и модерен начин. За родителите това е удобен инструмент, чрез който могат да следят разходите, да превеждат джобни пари, да задават задачи и да насърчават добри финансови навици.

Чрез мобилното приложение децата могат да използват физическа или виртуална карта, да следят наличните си средства и да се учат как да управляват бюджета си още от ранна възраст.

Но детският профил на MyFin е много повече от дигитален портфейл. Това е възможност родителите да разговарят с децата си за стойността на парите, за отговорността и за баланса между желания и възможности.

В свят, в който технологиите са част от ежедневието, финансовото образование вече не трябва да чака „когато пораснат“. То може да започне още днес – по разбираем, сигурен и интерактивен начин.

Защото най-ценният подарък, който можем да дадем на децата си, не е просто вещ, а умение, което остава за цял живот.

Как да създадете детски профил в MyFin?

  • Влезте в приложението MyFin с активен профил
  • Отидете в секция „Профили“
  • Натиснете „+“ до „Детски профил“
  • Въведете данните на детето
  • Изберете валутата, в която желаете да бъде открита детската сметка
  • Потвърдете данните чрез акт за раждане или лична карта на детето (за деца над 14 години)
  • Генерирайте линк или QR код за активиране

Повече информация можете да намерите тук: https://myfin.bg/BG/Junior-Profile.html 

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