Детският профил на MyFin: сигурен и модерен начин за управление на джобни пари

Децата растат в изцяло дигитален свят. Те учат, общуват и се забавляват през телефона още от ранна възраст, а технологиите са естествена част от тяхното всекидневие. Именно затова финансовата грамотност днес също трябва да бъде дигитална, достъпна и разбираема.
Изграждането на отговорно отношение към парите, спестяването и планирането е умение, което ще бъде полезно на младите хора през целия им живот. Разговорите за разумното харчене, поставянето на цели и управлението на личен бюджет са важна част от израстването им в съвременния свят.
Създаден специално за потребители между 7 и 17 години, детският профил на MyFin дава възможност за първи стъпки във финансовия свят по лесен и модерен начин. За родителите това е удобен инструмент, чрез който могат да следят разходите, да превеждат джобни пари, да задават задачи и да насърчават добри финансови навици.
Чрез мобилното приложение децата могат да използват физическа или виртуална карта, да следят наличните си средства и да се учат как да управляват бюджета си още от ранна възраст.
Но детският профил на MyFin е много повече от дигитален портфейл. Това е възможност родителите да разговарят с децата си за стойността на парите, за отговорността и за баланса между желания и възможности.
В свят, в който технологиите са част от ежедневието, финансовото образование вече не трябва да чака „когато пораснат“. То може да започне още днес – по разбираем, сигурен и интерактивен начин.
Защото най-ценният подарък, който можем да дадем на децата си, не е просто вещ, а умение, което остава за цял живот.
Как да създадете детски профил в MyFin?
- Влезте в приложението MyFin с активен профил
- Отидете в секция „Профили“
- Натиснете „+“ до „Детски профил“
- Въведете данните на детето
- Изберете валутата, в която желаете да бъде открита детската сметка
- Потвърдете данните чрез акт за раждане или лична карта на детето (за деца над 14 години)
- Генерирайте линк или QR код за активиране
Повече информация можете да намерите тук: https://myfin.bg/BG/Junior-Profile.htmlТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.