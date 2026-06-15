Детският профил на MyFin: сигурен и модерен начин за управление на джобни пари

Децата растат в изцяло дигитален свят. Те учат, общуват и се забавляват през телефона още от ранна възраст, а технологиите са естествена част от тяхното всекидневие. Именно затова финансовата грамотност днес също трябва да бъде дигитална, достъпна и разбираема.

Изграждането на отговорно отношение към парите, спестяването и планирането е умение, което ще бъде полезно на младите хора през целия им живот. Разговорите за разумното харчене, поставянето на цели и управлението на личен бюджет са важна част от израстването им в съвременния свят.

Създаден специално за потребители между 7 и 17 години, детският профил на MyFin дава възможност за първи стъпки във финансовия свят по лесен и модерен начин. За родителите това е удобен инструмент, чрез който могат да следят разходите, да превеждат джобни пари, да задават задачи и да насърчават добри финансови навици.

Чрез мобилното приложение децата могат да използват физическа или виртуална карта, да следят наличните си средства и да се учат как да управляват бюджета си още от ранна възраст.

Но детският профил на MyFin е много повече от дигитален портфейл. Това е възможност родителите да разговарят с децата си за стойността на парите, за отговорността и за баланса между желания и възможности.

В свят, в който технологиите са част от ежедневието, финансовото образование вече не трябва да чака „когато пораснат“. То може да започне още днес – по разбираем, сигурен и интерактивен начин.

Защото най-ценният подарък, който можем да дадем на децата си, не е просто вещ, а умение, което остава за цял живот.

Как да създадете детски профил в MyFin?

Влезте в приложението MyFin с активен профил

Отидете в секция „Профили“

Натиснете „+“ до „Детски профил“

Въведете данните на детето

Изберете валутата, в която желаете да бъде открита детската сметка

Потвърдете данните чрез акт за раждане или лична карта на детето (за деца над 14 години)

Генерирайте линк или QR код за активиране

Повече информация можете да намерите тук: https://myfin.bg/BG/Junior-Profile.html