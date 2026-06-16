IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 20

Кюстендилската череша тръгва към пазара по 0.80 цента за кило

Започна изкупната кампания в района

16.06.2026 | 08:50 ч. 8
Снимка Фокус

Снимка Фокус

Кампанията по изкупуване на череши в Кюстендилския регион започна при начална цена от 0,80 евро за килограм плодове. Това съобщава кметът на село Соволяно Пламен Илиев.

Към момента работи само един изкупвателен пункт, който обслужва няколко съседни села. Въпреки че са определени общо 12 локации за пунктове, фирмите все още не проявяват голям интерес, пише Фокус. 

Реколтата тази година е по-малка, но череши има.

Плодовете са хубави и здрави. Хората в региона очакват тази кампания и разчитат на доходите от нея“, коментира Илиев.

 За нормалното протичане на кампанията е в сила кметска заповед, която регламентира строги правила. Изкупвателните пунктове могат да работят от 9:00 до 22:00 часа, а времето за бране в масивите е ограничено от 7:00 до 20:00 часа. Всички обекти трябва да притежават необходимите разрешителни и да издават документи за изкупеното количество съгласно Закона за счетоводството. При наемането на берачи собствениците на насаждения са длъжни да осигурят постоянно присъствие на свой представител на терен.

Паралелно с изкупуването, в Кюстендилско вече е в ход

специализирана полицейска операция за охрана на реколтата,

която ще продължи до 8 юли. В акцията участват екипи на ОДМВР – Кюстендил, ГДЖСОБТ (жандармерия), както и служители на Регионалните дирекции "Гранична полиция“ в Кюстендил и Драгоман.

Основната цел на засиленото присъствие е предотвратяването на престъпления, опазването на обществения ред и недопускането на опити за силово определяне на изкупните цени. Полицейски патрули са разположени около пунктовете и животинските тържища, като маршрутите им са съгласувани с местната власт. Следи се стриктно за спазването на работното време в масивите, правилата за транспортиране на работници, както и за безопасността на движението по пътищата в региона.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кюстендил череши кампания изкупуване пазар
Новини
Виж всички новини
Бизнес
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem