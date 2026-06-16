Кюстендилската череша тръгва към пазара по 0.80 цента за кило

Кампанията по изкупуване на череши в Кюстендилския регион започна при начална цена от 0,80 евро за килограм плодове. Това съобщава кметът на село Соволяно Пламен Илиев.

Към момента работи само един изкупвателен пункт, който обслужва няколко съседни села. Въпреки че са определени общо 12 локации за пунктове, фирмите все още не проявяват голям интерес, пише Фокус.

Реколтата тази година е по-малка, но череши има.

Плодовете са хубави и здрави. Хората в региона очакват тази кампания и разчитат на доходите от нея“, коментира Илиев.

За нормалното протичане на кампанията е в сила кметска заповед, която регламентира строги правила. Изкупвателните пунктове могат да работят от 9:00 до 22:00 часа, а времето за бране в масивите е ограничено от 7:00 до 20:00 часа. Всички обекти трябва да притежават необходимите разрешителни и да издават документи за изкупеното количество съгласно Закона за счетоводството. При наемането на берачи собствениците на насаждения са длъжни да осигурят постоянно присъствие на свой представител на терен.

Паралелно с изкупуването, в Кюстендилско вече е в ход

специализирана полицейска операция за охрана на реколтата,

която ще продължи до 8 юли. В акцията участват екипи на ОДМВР – Кюстендил, ГДЖСОБТ (жандармерия), както и служители на Регионалните дирекции "Гранична полиция“ в Кюстендил и Драгоман.

Основната цел на засиленото присъствие е предотвратяването на престъпления, опазването на обществения ред и недопускането на опити за силово определяне на изкупните цени. Полицейски патрули са разположени около пунктовете и животинските тържища, като маршрутите им са съгласувани с местната власт. Следи се стриктно за спазването на работното време в масивите, правилата за транспортиране на работници, както и за безопасността на движението по пътищата в региона.