Работа близо до вкъщи: нов Lidl отваря на бул. „Владимир Вазов“ през август

Скоро софиянци ще имат нова възможност за по-удобно ежедневно пазаруване. Лидл България продължава разширяването на търговската си мрежа в столицата с нов обект на бул. „Владимир Вазов“ 31, който отваря врати на 15 август. Локацията е част от стратегическото развитие на компанията и цели да осигури по-лесен достъп до модерната търговия, този път за жителите на северните квартали.

Нова възможност близо до дома

С откриването на новия магазин компанията разкрива и нови работни места, като основен фокус е позицията касиер-продавач – ключова роля за ежедневната работа във филиала. Подборът вече е отворен на сайта на компанията.

От Lidl споделят, че ще се радват да посрещнат кандидати от района, които да се присъединят към екипа преди старта на обекта. Позицията, разбира се, е отворена за всички, но компанията насърчава кандидатстването на хора, които живеят в близост. Защо?

Баланс, който си заслужава

Защото идеята за баланс между професионален и личен живот остава водещ принцип в Lidl. Това прави работата особено подходяща за жители на кварталите Хаджи Димитър, Малашевци и Левски.

Какво е важно да знаеш

Касиер-продавачът е лицето на магазина – той обслужва клиентите, работи на каса, подрежда стоки и се грижи за приятното пазаруване. Позицията включва и платено въвеждащо обучение, което дава възможност и на кандидати без предишен опит да започнат уверено в търговията.

Lidl предлага сигурно и коректно възнаграждение, както и пакет от социални придобивки, включващ ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, спортни карти, допълнителен отпуск за рожден ден и различни бонуси при лични и професионални поводи.

Работата се характеризира с ясни процеси, стабилна организация и възможност за развитие в рамките на международна компания. Част от служителите започват като касиер-продавачи, а впоследствие продължават развитието си към управленски позиции в търговската мрежа.

Работа близо до дома, стабилност и предвидимост – това са сред основните фактори, които компанията поставя като водещи в развитието на новия обект. Ако те са важни и за теб, кандидатствай още днес. Всички свободни позиции са достъпни на кариерния сайт jobs.lidl.bg.