Ритейлът се превръща в технологичен бизнес

Ритейл секторът често изглежда като традиционен бизнес, но зад кулисите преминава през една от най-мащабните технологични трансформации в съвременната икономика. През последните години Kaufland България последователно инвестира в дигитализация, анализ на данни и решения с изкуствен интелект, за да повиши ефективността си и да предложи по-добро потребителско изживяване на клиентите си.

„Технологиите вече не са просто инструмент за подкрепа на бизнеса. Те са в основата на начина, по който вземаме решения, управляваме процесите си и създаваме стойност за клиентите. Ритейлът все повече се превръща в технологичен бизнес, който продава хранителни стоки. Затова дигиталната трансформация за нас не е еднократен проект, а дългосрочна стратегия. Успехът на една ритейл компания в бъдещето няма да се определя единствено от продуктите на рафта, а от способността й да използва технологиите, за да бъде по-бърза, по-ефективна и по-близо до нуждите на хората.“, коментира Цветомир Узунов, финансов директор на Kaufland България по време на форума Tech of Tomorrow на Investor.bg.

От инфраструктура към изкуствен интелект

През последните години компанията реализира мащабна трансформация на вътрешната си технологична среда. През 2025 г. Kaufland внедрява Google Workspace в цялата организация, създавайки стабилна основа за използването на AI инструменти като Gemini и NotebookLM.

Благодарение на това времето за анализ и вземане на решения е значително съкратено. Екипите могат да обработват и синтезират големи обеми информация за минути, което позволява по-бързи и по-информирани бизнес решения.

По-малко разхищение, повече устойчивост

Изкуственият интелект играе все по-важна роля и в управлението на хранителните отпадъци и загубите по веригата на доставки. Чрез прогнозиране на търсенето, автоматизиран анализ на данни и интелигентно планиране на поръчките компанията намалява разхищението и оптимизира използването на ресурсите.

Тези технологии подпомагат както финансовата ефективност на бизнеса, така и усилията на Kaufland за по-устойчиво управление на ресурсите.

Данните като двигател на иновациите

Технологиите подпомагат и развитието на собствените марки на компанията. Анализът на потребителските предпочитания и прогнозните модели позволяват по-точно планиране на нови продукти и категории, както и по-бързо адаптиране към променящите се нужди на клиентите.