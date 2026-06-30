“Гласът на победителите”: Покупките на жилища за собствени нужди са основният двигател на пазара у нас

Покупките на жилища за собствени нужди продължават да бъдат основният двигател на пазара на недвижими имоти в България. В големите градове най-търсени остават апартаментите с една и две спални, които формират близо 80% от пазара, а ръстът на цените през 2026 г. вече е значително по-умерен в сравнение с предходната година. Това коментира Ради Радев от агенцията за недвижими имоти Arco Real Estate в специалната рубриката “Гласът на победителите” в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Георги Месробович. Рубриката е проект на сайта Imoti.net и Bloomberg TV Bulgaria по повод конкурса Real Estate Awards, организиран от Imoti.net, част от Investor Media Group.

Според него все повече хора сменят жилището си, водени от желанието за по-добра среда на живот. Купувачите търсят по-просторни домове, по-престижни квартали, по-добра транспортна свързаност и по-развита инфраструктура.

Радев отбеляза, че през тази година се наблюдава спад в покупките на жилища с инвестиционна цел. По думите му инвеститорите стават по-предпазливи, тъй като цените вече са достигнали високи нива, а очакванията за бързо поскъпване са по-умерени.

“Жилищният пазар у нас се нормализира. Интересът към имотите не е отпаднал, но нагласата на купувачите е променена. Те не купуват на всяка цена, а подбират добре имота си“, заяви той.

Гостът коментира и обсъжданата идея за въвеждане на прогресивен данък върху жилищата. Според него подобна мярка трябва да бъде част от по-широка концепция за развитието на пазара.

“Хубаво е имотите да се използват максимално добре, а хората да бъдат стимулирани да имат добра икономическа логика и да са активни. Въпросът е как ще се осъществи това“, каза Радев. По думите му всяка промяна в данъчната политика влияе върху поведението на участниците на пазара и затова е необходима предвидимост.

“За да няма сътресения на пазара, е нужна предвидимост за поне пет години напред относно условията и правилата на пазара“, подчерта той.

Радев смята, че всички бъдещи промени трябва да бъдат добре комуникирани с обществото, така че хората да разбират техните цели и ефекти.

По отношение на ипотечното кредитиране той отбеляза, че значителна част от активните купувачи са хора, които придобиват първото си жилище. Това са предимно млади семейства, които могат да реализират покупката си благодарение на ниските лихви по жилищните кредити.

Според него евентуално повишаване на лихвите би накарало част от купувачите да отложат покупката на имот, но към момента не очаква сериозни промени.

“Все още не съществува пряка връзка между повишаването на лихвите от Европейската централна банка и условията по ипотечните кредити в България. Не очаквам сериозни промени в лихвените нива до края на годината“, каза Радев.

Той прогнозира, че пазарът ще остане стабилен, тъй като в София и Пловдив търсенето продължава да изпреварва предлагането. Очакванията му са цените да се задържат около сегашните си нива или да отчетат умерен ръст, въпреки че броят на сделките през 2026 г. вероятно ще остане по-нисък спрямо миналата година.

Гледайте цялото интервю Ради Радев по Bloomberg TV Bulgaria.