Осем златни медала за българско вино на Concours Mondial de Bruxelles

Една от най-старите български винарни – „Вила Ямбол“, спечели общо 10 медала на тазгодишното издание на престижния международен конкурс Concours Mondial de Bruxelles. Осем от отличията са златни. Сред най-високо оценените е естествено пенливото вино от серията Vineyards Selection – най-високият клас на избата, създаван единствено от селектирани лозови масиви в екологично чисти микрорайони. Виното е произведено от сорт Шардоне по класическия метод за вторична ферментация в бутилка – технологията, използвана при най-престижните шампански вина във Франция. Със златни медали бяха отличени още Vineyards Selection Розе, Vineyards Selection Тенево (бленд от Мерло, Каберне Фран и Пети Вердо) и Vineyards Selection Тополица от сорта Сира. Именно реколта 2017 на Vineyards Selection Тенево преди няколко години беше определена за най-доброто червено вино сред всички проби, изпратени на конкурса – едно от най-високите международни признания, печелени от българско вино.

Отличие получи и розето от серията Villa Yambol – най-продаваната серия на избата. Наградата е още едно доказателство, че високото качество не е запазено само за бутиковите вина, а може да бъде достъпно и за масовия потребител. Три златни медала спечели и серията KABILE, вдъхновена от древния тракийски град Кабиле, разположен само на няколко километра от винарната. Отличени бяха вината KABILE Мавруд и Каберне Совиньон, KABILE Мерло и Каберне Совиньон и KABILE Резерва Мерло.

Тази година в Concours Mondial de Bruxelles участваха над 7800 вина от цял свят. Всички проби бяха оценявани на сляпа дегустация, а според регламента на конкурса медали получават едва около 30% от участниците. Оценките са поставени от 320 международни съдии – енолози, сомелиери, винени журналисти и търговци от 56 държави. През 2026 г. домакин на конкурса беше Армения.

„Вила Ямбол“ има над 100 годишна история и днес работи с около 10 000 декара лозови масиви и повече от 15 български и международни винени сорта. В избата съчетават утвърдените традиции със съвременни технологии и индивидуален подход към всяка реколта.