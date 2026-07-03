Гриша Ганчев: Защо да давам пари? Те са милион пъти по-богати от мен

"Аз ако давах пари, щях да си живея като Симеончо, но аз не давам, защото не мога да ги изкарвам лесно. Нито дела щях да имам, нито нищо. Давам пари, за което ми е по сърце – например за спорт. Защо да им давам пари?! Те са милион пъти по-богати от мен!"

Така бизнесменът Гриша Ганчев отговори пред БНР на въпроса дали са му искани подкупи.

"Олигарх значи да имаш политическа партия, да можеш да влияеш на процесите, да имаш индустрия, да произвеждаш, да имаш финансови институции, с които да финансираш и също да влияеш. Кой отговаря на това нещо в България? Който и направи Станка Златева милиционер".

Ганчев обясни, че има няколко подписки срещу председателя на Федерацията по борба.

"Но Златева не иска да насрочи Общо събрание. Ще се явят поне 5-6 кандидата. Да си премерят силите. Това нещо не може да продължава. Тя постоянно шиканира процеса с нейните милиционери. Натискат се клубовете да се подписват. Отменят се подписи".

Ганчев каза в предаването "РадиоТочка", че "милиционерът на Златева" носи фамилията Лазаров, визирайки един от бившите главни секретари на МВР.

"Тя мачка наред под негово давление. На тази дискриминация и репресии спрямо млади спортисти трябва да се сложи край. Това са елитни спортисти. Някои имат семейства, деца хранят. Заплати не са получавали от година и половина. Министерството на спорта разпределя парите на данъкоплатците. Къде отиват тези пари?! Нямало да има и детско-юношески лагери в чужбина. Значи някои краде.

Защо е този гумен печат на тези милиционери и с какво я държат?! Докъде трябва да продължи това нещо с тези обиди и смачкване на млади състезатели?!

Ако сега не насрочи общо събрание, вече ще я дадем в съда".

Тази федерация е "пълна с дългове като куче с бълхи", заяви още Ганчев.

"Никъде не плащат. Ще стане като в щангите".

Ако спре потокът от парите, идващи от реклама на хазарт към клубовете и федерациите, аз не виждам как ще се оправят, коментира още бизнесменът.

Той обяви, че започва производството на автомобили в Ловеч.

"Външни инвестиции няма да има. Започваме да правим само електрически автомобили. Производствената мощност ще бъде в размер на десет хиляди на година. Не са само за българския пазар, повечето са за Европа".

Ганчев смята, че е необходимо да има съкращения в министерствата, агенциите и кметствата, както и да се въведе електронно правителство.