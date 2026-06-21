Цените на тържищата: По-евтини череши и домати, по-скъпи картофи и брашно

Сезонните плодове и зеленчуци поевтиняха осезаемо през изминалата седмица на стоковите тържища в България. Най-силен спад има при черешите, лука и доматите, докато при част от основните храни се отчита поскъпване, показват данните на ДКСБТ, предаде БГНЕС.

Картината при храните остава смесена. Пресните продукти поевтиняват най-видимо, но брашното, картофите и фасулът вървят нагоре.

Зеленчуците поевтиняват, картофите поскъпват

При зеленчуците доматите са с 14,22% по-евтини и вече се търгуват по 1,40 евро за килограм. Лукът кромид отчита още по-сериозен спад - 19,16%, до 0,54 евро за килограм, а зелето поевтинява с 14,86% до 0,47 евро за килограм.

Краставиците се продават с 13,64% по-евтино - по 1,00 евро за килограм. Тиквичките също поевтиняват - с 5,83%, до 0,84 евро за килограм.

Спад има и при пипера. Червеният пипер е с 9,02% по-евтин и се търгува по 2,30 евро за килограм, а зеленият пипер поевтинява с 10,94% до 1,84 евро за килограм. Зелената салата също е надолу - с 6,01%, до 0,72 евро за килограм.

На този фон морковите поскъпват с 2,09% до 0,88 евро за килограм, а картофите - с 9,28%, до 0,73 евро за килограм.

Черешите надолу с над 20%

При плодовете най-сериозно поевтиняват черешите. Цената им пада с 20,26% и достига 2,00 евро за килограм.

Ябълките са с 8,29% по-евтини и се предлагат по 1,15 евро за килограм, а лимоните поевтиняват с 8,26% до 2,40 евро за килограм.

Единствено ягодите отбелязват значително поскъпване - с 6,35%, до 2,78 евро за килограм.

Леко поевтиняване при млечните продукти

При млечните продукти движението е по-слабо изразено. Кравето сирене поевтинява с 0,69% до 6,01 евро за килограм, а кашкавалът "Витоша" - с 0,17%, до 9,42 евро за килограм.

Кравето масло е с 1,41% по-евтино и се продава по 1,40 евро за пакетче от 125 грама. Киселото мляко поевтинява с 1,37% до 0,72 евро за кофичка от 400 грама.

Прясното мляко обаче поскъпва с 0,88% и достига 1,15 евро за литър.

Разнопосочно движение при месото и яйцата

При месото замразеното пиле поскъпва с 1,47% до 3,73 евро за килограм. Пилешките бутчета обаче поевтиняват с 1,25% до 3,00 евро за килограм, а пилешките гърди - с 0,76%, до 6,53 евро за килограм.

Пилешките кренвирши поскъпват с 0,97% до 2,72 евро за килограм, а малотрайните колбаси - с 0,17%, до 3,50 евро за килограм.

Трайният варено-пушен салам поевтинява с 0,37% до 6,40 евро за килограм.

Яйцата размер М са с 2,91% по-евтини и се търгуват на едро по 0,20 евро за брой.

Брашното, фасулът и картофите вървят нагоре

Сред основните хранителни стоки фасулът поскъпва с 2,91% до 2,19 евро за килограм, а брашното тип 500 отчита по-сериозен ръст - 9,79%, до 0,74 евро за килограм.

Лещата поевтинява с 1,06% до 2,05 евро за килограм. Оризът е с 0,60% по-евтин и се продава по 1,67 евро за килограм, а олиото поевтинява с 3,08% до 1,70 евро за литър.

Захарта остава близо до нивата от предходната седмица, като поскъпва с 2,51% до 0,90 евро за килограм.

Данните на ДКСБТ показват, че през седмицата преобладава понижение при пресните плодове и зеленчуци. Най-видим спад има при черешите, лука и доматите, докато по-съществено поскъпване се отчита при брашното, картофите и фасула.