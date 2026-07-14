"Союз МС-29“ с нов международен екипаж се скачи с Международната космическа станция

Пилотираният космически кораб "Союз МС-29“, изстрелян от космодрума Байконур, успешно се скачи с модула "Причал" на руския сегмент на Международната космическа станция (МКС), съобщи "Роскосмос" по време на прякото си излъчване.

Ракетата-носител "Союз-2.1а" излетя към МКС в 17:48 ч. московско време с основния екипаж на 75-ата дългосрочна експедиция. Около девет минути след старта корабът "Союз МС-29" се отдели от третата степен на ракетата, а полетът до станцията премина по свръхкратката двуорбитална схема на сближаване.

Екипажът включва космонавтите на "Роскосмос" Пьотър Дубров (командир на екипажа) и Анна Кикина (първата жена – специален кореспондент на ТАСС на борда на МКС), както и астронавта на NASA Анил Менон. Очакваната продължителност на мисията е 261 дни.

Заедно с екипажа на станцията беше доставена и научна апаратура, като по-голямата част от нея е предназначена за медико-биологични и биотехнологични изследвания. По време на мисията екипажът на "Союз МС-29" трябва да изпълни около 40 космически експеримента и целеви задачи, включително два нови проекта – "Газоанализатор-ФС" и "Теледроид".

Първият проект има за цел в бъдеще да позволи създаването на напълно автоматизирана система за контрол на атмосферата в пилотирани космически апарати при полети в далечния Космос. В рамките на проекта "Теледроид" космонавтите ще работят с руски антропоморфен робот.

На орбита беше изпратен и гастрономически комплект с ястия от руската кухня, който ще бъде кулминацията на националния гастрономически фестивал "Първите в Космоса", организиран по време на Седмицата на Космоса през април.