Кузман Илиев: Дигиталното евро е много проинфлационен и опасен прецедент

Дигиталното евро е много проинфлационен и изключително опасен прецедент, каза пред БНР икономическият анализатор Кузман Илиев, лидер на партия "България може".

"Ако досега ситуацията беше такава - централната банка иска да създаде повече пари, да смъкне лихвите - тя напечатва пари, но ги дава на търговските банки, те обаче може да не са на кеф да раздават кредити, защото се страхуват. Това спира инфлацията. С дигиталното евро се отваря възможност директно да бъдат кредитирани сметките на хората. Дори търговските банки в момента не си позволяват да се разпореждат с лични данни на хората и се съобразяват, че имат имидж и могат да пострадат. Когато тези данни са директно в ЕЦБ и има политическа директива за зелени индустрии, за военизиране на определени икономики или някакви поведения, които трябва да бъдат поощрявани или наказвани, тогава вече личните данни и тази информация, която е чувствителна и касае автономията на всеки свободен човек, тя е в ръцете на бюрократи, които не са избирани. И това се отнася не само за дигитално евро, но и за дигитална рубла и т.н. Това е инструмент за пълен контрол", смята той.

Според него европейските граждани, които "държат на правата и обичат свободата, не могат да мълчат за това, което се задава".

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви на 14 юли, че е избрала 36 доставчици на платежни услуги (PSP) от еврозоната за пилотния си проект за дигитално евро. Пилотният проект е от решаващо значение за тестване на техническата функционалност и оперативните процеси на дигиталното евро, както и за подобряване на потребителското изживяване. Пилотният проект има за цел да подпомогне текущата подготвителна работа за потенциалното емитиране на дигитално евро и се очаква да започне през втората половина на 2027 г. за период от 12 месеца. Проектът ще се проведе в ЕЦБ и 19 други централни банки от еврозоната – в Белгия, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Австрия, Португалия, Словения, Словакия и Финландия. Участниците ще използват бета версията на дигиталното евро, за да тестват неговото представяне и дизайн. Освен банкери, по проекта ще работят и хора, работещи в интернет търговията и услугите. Тази бета версия ще бъде функционално и технически близка до дигиталното евро, както е предвидено в проекта за законодателство, но няма да има статут на законно платежно средство.

"В Европа вече живеем в "цифровата самоличност". ... Миловидни предлози много, но става дума за свобода на личността, за анонимност и автономност. Наши експерти категорично застават с името си, че и 1% от мерките срещу прането на пари не са постигнали резултат с някакви странични мерки", коментира още Илиев.