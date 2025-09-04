Услугите на Google поетапно се възстановяват, но сривът на търсачката продължава в някои части на Източна Европа.

Близо час и половина продължи срива на Google, като проблеми бяха регистрирани в Турция, България, Гърция, Грузия, Хърватия, Сърбия, Армения, Румъния, Нидерландия, Германия и 38 други държави.

Съобщени бяха и проблеми в няколко града в САЩ, включително Ню Йорк и Чикаго.

Първоначално Google се срина в Турция, като асоциацията за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, заяви, че прекъсването на работата на търсачката е започнало около 10:00 ч. в Турция.

Местният орган за киберсигурност поиска технически доклад от Google, написа заместник-министърът Омер Фатих Саян в предаването X.

До момента Google не са излезли с обяснение за срива.