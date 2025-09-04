IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Услугите на Google поетапно се възстановяват

До момента Google не са излезли с обяснение за срива.

04.09.2025 | 12:00 ч. Обновена: 04.09.2025 | 12:28 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Услугите на Google поетапно се възстановяват, но сривът на търсачката продължава в някои части на Източна Европа. 

Близо час и половина продължи срива на Google, като проблеми бяха регистрирани в Турция, България, Гърция, Грузия, Хърватия, Сърбия, Армения, Румъния, Нидерландия, Германия и 38 други държави.

Свързани статии

Съобщени бяха и проблеми в няколко града в САЩ, включително Ню Йорк и Чикаго.

Първоначално Google се срина в Турция, като асоциацията за свобода на словото, която следи местната цензура в интернет, заяви, че прекъсването на работата на търсачката е започнало около 10:00 ч. в Турция.

Местният орган за киберсигурност поиска технически доклад от Google, написа заместник-министърът Омер Фатих Саян в предаването X.

До момента Google не са излезли с обяснение за срива. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Google срив Турция
Новини
Виж всички новини
Технологии
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem