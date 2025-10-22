Най-бързият влак в света вдигна 453 км/ч на тестове в Китай

Най-бързият влак в света започна предварителен тест на високоскоростна железопътна линия в Китай, достигайки максимална скорост от 453 км/ч по време на тестовете.

Това съобщи Global Times, предаде Анадолската агенция.

Проектиран да достига максимална тестова скорост от 450 км/ч и скорост при търговска експлоатация от 400 км/ч, CR450 преминава квалификационни изпитания по високоскоростната линия, свързваща Шанхай на изток с Ченду в западната част на страната.

Влакът може да ускори от нула до 350 км/ч само за 4 минути и 40 секунди. В едно впечатляващо постижение два влака CR450 наскоро поставиха рекорд, разминавайки се с комбинирана скорост от 896 км/ч.

В сравнение с предшественика си CR400, CR450 има има по-аеродинамичен дизайн, с по-дълъг нос, с 20 сантиметра по-ниска линия на покрива и 50-тонна редукция на теглото, което води до 22% намаление на аеродинамичното съпротивление.

В момента влаковете CR400 Fuxing се движат с максимална скорост от 350 км/ч.

Преди да влезе в експлоатация за превоз на пътници, CR450 ще измине 600 000 километра пробни курсове без инциденти. /БГНЕС