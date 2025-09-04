Търсачката Google се срина по целия свят. Не работят YouTube, Gmail и други приложения в браузъра. Сривът е започнал в 9:58 сутринта.

Потребители в платформи като Facebook и X се чудят какво става с най-използваната интернет търсачка. От компанията все още не са направили официално изявление.

"Има слухове, че Google (Gmail, Meet, YouTube) е напълно блокиран. Какво става? Училищата ли са във ваканция?", пише един потребител в X.

Според данните проблемът е главно в Източна Европа, като първите сигнали са дошли от Турция, Хърватия, България, Северна Македония. Проблеми са отчетени и Нидерландия и още 21 държави.

Вижте картата на срива ТУК.

Според непотвърдена информация става дума за хакерска атака.