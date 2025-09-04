IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Google се срина по целия свят

Потребители в платформи като Facebook и X се чудят какво става с най-използваната интернет търсачка

04.09.2025 | 10:29 ч. Обновена: 04.09.2025 | 10:54 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Търсачката Google се срина по целия свят. Не работят YouTube, Gmail и други приложения в браузъра. Сривът е започнал в 9:58 сутринта. 

Потребители в платформи като Facebook и X се чудят какво става с най-използваната интернет търсачка. От компанията все още не са направили официално изявление. 

"Има слухове, че Google (Gmail, Meet, YouTube) е напълно блокиран. Какво става? Училищата ли са във ваканция?", пише един потребител в X.

Според данните проблемът е главно в Източна Европа, като първите сигнали са дошли от Турция, Хърватия, България, Северна Македония. Проблеми са отчетени и Нидерландия и още 21 държави. 

Вижте картата на срива ТУК. 

Според непотвърдена информация става дума за хакерска атака. 

 

