Войната изведе руската протезна индустрия до световно лидерство. Но зад този „прогрес“ се крие смразяваща реалност: катастрофалните човешки жертви на страната от началото на конфликта в Украйна.

В Русия войната в Украйна увеличи търсенето на протези, издигайки вътрешната индустрия до световно лидерство в областта. Но този технологичен прогрес произтича от една мрачна реалност: постоянно нарастващия брой на осакатени войници. Анна Цивильова, заместник-министър и държавен секретар на руското Министерство на отбраната по време на Източния икономически форум във Владивосток каза, че Русия е постигнала „голям пробив“ в този медицински сектор.

„Това, което нашата държава прави, далеч надхвърля стандартите, приети другаде “, заяви тя и подчерта: Москва има предимство пред Китай и Европа в сектора. Това твърдение е донякъде изненадващо, особено защото директният му тон имплицитно подчертава мащаба на загубите от руска страна. Има ли наистина с какво да се гордеем, се казва в репортаж на изданието "Business Insider".

Кремъл никога не давал точния брой на човешките жертви след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Последният официален брой на жертвите датира от септември 2022 г. Тогава се спомена за 5937 убити войници . Оценки на Киев и западни наблюдатели обаче разкриват драстично по-високи цифри, като броят на убитите и ранените руснаци от началото на войната е над един милион.

Цивильова призна, че 11,5 милиона руски граждани, които са се нуждаели от протези (или медицинско проследяване след ампутация), не са получавали грижи преди войната . Според нея притокът на ранени войници от фронта е променил това. Русия предлага и рехабилитационни програми за войници, които са ослепели, както и импланти за тези, които са загубили слуха си.

Наличните данни потвърждават мащаба на физическите последици от войната. Според независимата медия Verstka 2,17 милиона руснаци на възраст от 31 до 59 години са регистрирани като инвалиди през 2023 г., което е с 507 000 повече, отколкото през 2022 г. Половината от случаите, свързани с войната, са ампутации, според заместник-министър на труда, цитиран от държавните медии.

Освен човешката трагедия, тези загуби вече тежат върху икономиката на страната. Военната мобилизация лишава Русия от квалифицирана работна сила, докато Москва отделя рекордна част от бюджета си за военни разходи и рехабилитация на ранените, като същевременно се справя със санкциите от западните си съюзници.

Според британския мозъчен тръст "Chatham House" в момента Русия харчи 6,3% от БВП си за военни цели, ниво, невиждано от времето на Студената война.