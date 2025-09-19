Зико: Срамно е младежите да не знаят къде се намира България

Една от новите рубрики на "България сутрин" е посветена на инфлуенсърите и тяхната роля в обществото. За отговорността и добрия пример за младите говори Венцислав Василев – Зико, който. добре познат в социалните мрежи. Във видеата си той проверява знанията на хората по улиците на София, а най-често задаваните въпроси са по история и география.

"Всеки, който има някаква база последователи, трябва да се стреми да дава добър пример, защото добрият пример е не само да показваш нещо заради гледаемостта, а и наистина да го искаш. В моя случай добрият пример се изразява в това да покажа, че е много важно да знаеш, че знанието не е за смотаните или за зубрачите в училище, а е модерно и готино да си знаеш", каза Зико.

Чрез анкетите си на столичния бул. "Витошка" той не само забавлява, но и мотивира учениците да учат. На мнение е, че човек трябва да знае собствената си история.

“Винаги в България историята е била много важна, защото сме една от най-старите държави в света. Държава, преминала през толкова много положителни и негативни неща, но борила се за своята независимост, за всичко, което е постигнала. Един българин, особено млад човек, трябва да е горд с това, че се нарича българин, и трябва да знае историята си. Защото народ, който забравя своята история, няма бъдеще", каза Зико пред Bulgaria ON AIR.

Зико обаче е категоричен, че никога не цели да излага хората пред камера. Ако някой е притеснен, той прекратява интервюто. Инфлуенсърът смята, че е срамно младежи на 15-16 години да не знаят дори на кой континент се намира България, но подходът му е по-скоро мотивационен, отколкото назидателен.

