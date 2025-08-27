Илон Мъск и Сам Алтман се борят за едно и също нещо - контрол над мислите ни

Сам Алтман, изпълнителният директор на OpenAI, и Илон Мъск, собственикът на X, бяха близки. Двамата работеха в едни и същи социални кръгове на Силициевата долина и дори се обединиха, за да основат компания. Но между тях избухна спор, който прерасна във война. И предвид интереса им към нови технологии за овладяване на мозъка, тази война може да засегне всички нас.

Враждата между Алтман и Мъск датира отпреди десетилетие, от съосноваването им на OpenAI - лабораторията за изкуствен интелект, която сега е най-известна с това, че стои зад ChatGPT - на академична конференция през 2015 г. Основополагащият принцип на OpenAI беше да се развива изкуствен интелект по начин, който може да е от полза за човечеството – нещо, на което Мъск вярва, че компанията е обърнала гръб, откъдето идва и неговото напускане през 2018 г. В годините след това, и особено след пускането на ChatGPT през ноември 2022 г., Мъск гледаше с подозрение.

С нарастването на популярността на ChatGPT, Мъск почувства нуждата да се конкурира. Той стартира xAI през юли следващата година с декларираното намерение „да разбере истинската природа на Вселената“. След това, през февруари тази година, Мъск заведе дело срещу OpenAI, твърдейки, че компанията се е отклонила от първоначалната си нестопанска мисия и е била „трансформирана в де факто дъщерно дружество със затворен код на най-голямата технологична компания - Microsoft“.

Оттогава егото на двете технологични фигури се сблъсквапостоянно, включително по-рано този месец, когато се хвърляха твърдения за пристрастия и манипулации от страна на Apple по отношение на съответните им платформи за изкуствен интелект. Мъск твърди, че Apple предоставя преференциално третиране на ChatGPT на OpenAI в App Store, което твърди, че прави невъзможно за която и да е друга компания за изкуствен интелект – включително неговия собствен xAI и неговия чатбот Grok – да достигне върха на класацията в App Store.

Това твърдение бързо беше доказано като невярно, включително от собствения фактчекър на чатбота Grok на Мъск. Алтман отвърна на удара, твърдейки, че Мъск манипулира алгоритмите и функциите на X, за да облагодетелства компаниите си. Сред всички аргументи имаше и доста лични снимки.

Сега конкуренцията се е преместила отвъд AI, към BCI – технология за интерфейс мозък-компютър. Това включва имплантиране на чип в мозъка, който след това използва малки нишки, за да интерпретира мозъчни сигнали и да контролира външни устройства. Хората в САЩ, които са парализирани и са били снабдени с такива чипове, са могли да контролират компютърните курсори, да играят видео игри и да редактират видеоклипове в YouTube единствено с мислите си.

Това е вълнуващ нов свят, но той използва дългогодишна технология.

„Четенето на мозъчни вълни се извършва от дълго време с ЕЕГ [машини] в медицинска обстановка, като хората се свързват към машина и след това се измерват“, казва Алън Пония, консултант пластичен хирург в Royal Free London NHS Foundation Trust и главен изпълнителен директор на Cogitat - компания, разработваща технологията, която може да декодира мозъчни сигнали. „Но проблемът винаги е бил, че сигналът е много шумен и получаването на ясен сигнал обикновено отнема няколко часа, като човек трябва да определи кой сигнал към какво се отнася.“

За да се противодейства на това е била необходима по-инвазивна технология. Този по-инвазивен път, който е видът, предложен от Neuralink, компания на BCI, основана от Мъск през 2016 г., обаче се счита за по-сложен за внедряване и имащ по-дълго време за пускане на продуктите на пазара.

Миналия месец Neuralink се опита да регистрира пациенти във Великобритания, които са готови да се включат доброволно за имплантиране на устройства. Докато Пония настоява, че идеята е „доста далеч в бъдещето по отношение на това колко далеч е от реалността“. Neuralink се утвърждава за по-малко от десетилетие и в момента се оценява на 9 милиарда долара (6,7 милиарда британски лири), след като набра 650 милиона долара през юни.

Но Neuralink скоро може да има конкуренция. Съобщава се, че Алтман от OpenAI е готов да подкрепи конкурент на Neuralink, наречен Merge Labs, който също може да получи до 250 милиона долара финансиране от OpenAI и други инвеститори. Това би била значителна промяна за Алтман, който преди това е инвестирал в Neuralink.

Двамата милиардери, които инвестират времето, усилията и парите си в BCI технология, са добра новина, казва Пония.

„Има огромна разлика между надеждата и реалността и тази огромна разлика дори не може да бъде проучена без огромна инвестиция.“

Въпреки това, Пония вярва, че това е малко вероятно да се осъществи по начина, по който технологичните титани искат. За да се надхвърли благородната цел да се даде на парализиран пациент известен контрол над тялото му, което Neuralink вече е постигнала отчасти, би било необходимо по-масово приложение – превръщането на хората в бионични мъже и жени.

„Трябва да може да дърпа роботизирана ръка или да контролира нещо подобно, или да контролира екзоскелет“, казва Пония. „Трябва да стигне до това ниво, а аз не мисля, че сме близо до него.“

И така, защо Мъск и Алтман натрупват пари въпреки това?

„Мъск иска да отиде и на Марс“, казва Пония, посочвайки други очевидно необичайни цели.

Но за Катрин Флик, професор по дигитална етика в Университета на Стафордшир, залогът е нещо повече от просто „може ли да се направи“.

„Това е едно от следващите направления, към които цялата тази машина за свръхреклама, свръхиндустриалният комплекс може да се насочи“, казва тя.

Флик посочва, че настоящото поколение големи инструменти за изкуствен интелект, задвижвани от езикови модели, не постигат огромна печалба, която би оправдала вложените в тях средства.

„Те трябва да накарат инвеститорите да им хвърлят пари, а акционерите да мислят, че струват нещо“, обяснява тя. „Така че те трябва да се променят. И мисля, че това е едно от направленията, към които се насочват.“

Тя също така смята, че зад преминаването към BCI стои чувство за желание за контрол.

„Това е следващата стъпка за този странен вид култовоподобно религиозно преживяване, което тези мъже имат, където се чувстват сякаш са спасителите“, казва тя. „Те са пророците за това къде ще бъде човечеството и искат да използват технологии, искат да управляват технологиите и искат да контролират това.“

В бъдеще, привържениците на BCI си представят, че той би могъл да надхвърли сегашните си медицински приложения, където помага за възстановяване на функциите на парализирани хора, и че би могъл да намери своето място в масовите потребителски продукти и да промени ежедневието. На практика това би могло да означава контролиране на ежедневни устройства като смартфони, компютри и дори превозни средства, единствено чрез мисъл.

Разбира се, това е свързано с потенциални недостатъци: ако мозъчните сигнали могат да бъдат проследени, някои потребители може да се притесняват, че техните вътрешни неврози също могат да бъдат. Мустафа Сюлейман, ръководителят на отдела за изкуствен интелект на Microsoft, предупреди за рисковете от „AI психоза“, тъй като хората се пристрастяват към взаимодействието с AI чатботове. BCI, на теория, би могъл да пренесе това още една крачка напред. Разбира се, ако можете да си го позволите – и ако технологията някога напусне медицинските лаборатории, вероятно ще бъде скъпа и би могла да раздели обществото между тези, които могат да си я позволят, и тези, които не могат.

Освен това, има и лично подтикване и сондиране, които са типични за взаимодействията между Алтман и Мъск.

„Мисля, че той просто обича да подбутва Илон“, казва Флик. „Мисля, че Сам може би се опитва да ускори падението си по някакъв начин, като въвежда известна конкуренция в пространството, така че да е по-очевидно колко зле върви това.“

Страхът на Флик е, че основният мотив не е непременно да се разработи BCI технология по начин, който да е от полза за всички, които може да се нуждаят от нея, или дори за средностатистическия, ежедневен потребител. Ако една от страните в надпреварата за BCI я преследва в опит да навреди на дългогодишен враг, това не вещае нищо добро за бъдещото развитие на технологията.

„В нея е вградено много превъзходство на класата на белите милиардери“, казва Флик. „Това разделя много имащите от немащите.“