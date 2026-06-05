Международната космическа станция е в готовност за евакуация, има теч на въздух

Астронавтите на борда на Международната космическа станция са били инструктирани да се подготвят за аварийна евакуация поради течове на въздух.

Четиримата астронавти от страната на НАСА на космическата станция са получили нареждания в понеделник сутринта местно американско време, че трябва да влязат в космическия кораб, скачен със станцията, и да облекат скафандри, в случай че са принудени да напуснат МКС спешно, съобщи космическата агенция.

В същото време руските им колеги се опитват да поправят част от тунел за прехвърляне на сервизен модул, който изпуска безопасен въздух в космоса, съобщи НАСА. Пукнатините, които причиняват теча, отдавна са проблем, но Роскосмос, руската космическа агенция, работи по тяхното закърпване.

Говорителят на НАСА Бетани Стивънс публикува съобщение в X, в което обясни, че пукнатините в космическата станция "винаги са били проблем" и че руската космическа агенция стартира "по-мащабна ремонтна операция".

"Тунелът за трансфер на сервизния модул "Звезда", известен като PrK, страда от пукнатини и течове от известно време и досега проблемът е бил смекчаван от Роскосмос, доколкото е възможно. Пукнатините винаги са били проблем, който НАСА следи много внимателно", написа тя. "НАСА и Роскосмос работят за определяне на първопричината за пукнатините, а Роскосмос управлява проблема чрез оперативни мерки за смекчаване и периодични усилия за частичен ремонт. След нови течове Роскосмос реши да продължи с по-мащабна ремонтна операция в петък, 5 юни. От съображения за сигурност НАСА нареди на всички четирима членове на екипажа SpaceX Crew-12 на агенцията и на астронавта на НАСА Крис Уилямс да заемат повишена позиция за безопасност в космическия кораб "Дракон", докато ремонтът е в ход. Продължаваме да работим с нашите руски колеги, заедно с останалата част от международната общност, която подкрепя космическата станция, за да постигнем по-трайно решение."

Космическата станция остарява - и се сблъсква с нарастващи проблеми

Международната космическа станция беше изстреляна в космоса през 1998 г. и трябваше да прекара там 15 години. Но остана много по-дълго от това и след близо три десетилетия в космоса, тя е подложена на износване.

На теория тя наближава края на жизнения си цикъл: настоящият график показва, че трябва да бъде изведена от експлоатация през 2030 г. В този момент части от нея ще бъдат използвани в нови космически станции и след това ще бъде умишлено изпратена на Земята, за да бъде унищожена.

С наближаването на тази дата на пенсиониране обаче, последиците от дългата ѝ служба стават все по-очевидни. Основният сред тях са течовете на въздух, които са проблем от години - включително този, който руските астронавти сега се опитват да отстранят.

Руската космическа агенция се опита да отложи проблема, като задържи люка на сервизния модул затворен, надявайки се, че това ще бъде достатъчно решение, за да се запази космическата станция в експлоатация до 2030 г.

Но наскоро американците предположиха, че биха искали да запазят МКС в експлоатация поне още две години. Това доведе до засилени въпроси относно това дали остарялата космическа станция е безопасна за толкова дълго време - и до нови опасения, че не е така.

Течовете продължават от шест години, но напоследък се влошават

НАСА и Роскосмос наблюдават очевиден теч на въздух от космическата станция вече около шест години. Правени са многократни опити за отстраняването му, които само са закърпили проблема, но не са го решили.

Задачата е сложна, защото е трудно да се открият пукнатините в сегмента, които са довели до проблемите.

През януари обаче НАСА заяви, че налягането вътре в модула е достигнало "стабилна конфигурация". Това изглежда предполага, че проблемът поне е намалял. Но миналия месец НАСА съобщи, че проблемът се е завърнал. Нови проблеми бяха забелязани на 1 май, след като руски космонавти извадиха товар от космически кораб, акостирал на МКС.

"Екипи извършиха анализ на данните, който показа загуба от около един паунд на ден", каза говорителят на НАСА Джош Финч пред Ars Technica в края на май. "Роскосмос позволи на налягането в трансферния тунел постепенно да намалее, като същевременно наблюдаваше скоростта. В момента зоната се поддържа при по-ниско налягане, с малки повторни повишавания на налягането, когато е необходимо. Няма въздействие върху работата на станцията, а НАСА и Роскосмос координират следващите стъпки."