HUAWEI WATCH GT Runner 2 и още награди очакват участниците в DECATHLON Run 2026

Huawei ще бъде сред партньорите на още едно голямо бегаческо събитие в страната - DECATHLON Run 2026, което ще се проведе на 14-и юни в София. Участниците и гостите на събитието ще могат да се запознаят с постоянно растящото портфолио от спортни часовници на бранда – както със специализирания за бягане HUAWEI WATCH GT Runner 2, така и с най- новата серия HUAWEI WATCH FIT 5 и с незаменимите при спортове на открито слушалки HUAWEI FreeClip 2. Всеки, който се е включил с бягане в това неделно събитие, ще има шанс да спечели един от тези продукти на томболен принцип, а за призьорите в някои дисциплини има и гарантирани награди. Посетителите ще имат възможност да се срещнат и с Ивет Лалова – една от най-успешните български лекоатлетки и дългогодишен посланик на Huawei България.

DECATHLON Run 2026 очаква бегачи на 5 км и 10 км

DECATHLON Run е ежегодно събитие, което събира всички любители на бягането – от начинаещи до опитни бегачи, за да предизвикат собствените си граници. Събитието провежда под надслов „Надбягай себе си“, защото няма състезателен характер и идеята му е да предизвикаш собствените си възможности. На 14 юни от 9:00 ч. паркингът на DECATHLON Витоша ще събере любители на бягането от различни възрасти и нива на подготовка. Участниците ще могат да изберат между две дистанции – 5 км и 10 км, като трасетата преминават през района на парк „Камбаните“, бул. „Александър Малинов“ и околните градски маршрути. Наред с големите дистанции за първа година организаторите са подготвили и безплатно детско бягане – на дължина от 2 км с равен терен, само за най-малките участници (до 12 г.).

Шанс за награди за участниците в DECATHLON Run 2026

Huawei ще предостави общо 15 награди по време на събитието. Сред тях са три смартчасовника HUAWEI WATCH GT Runner 2, три смартчасовника HUAWEI WATCH FIT 5 Pro и девет броя безжични слушалки HUAWEI FreeClip 2.

Наградите ще бъдат разпределени между отличилите се участници в категориите 5 км и 10 км при мъжете и жените, както и чрез томбола за всички регистрирани за събитието.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 пренася професионалното бягане на китката

Сред наградите в DECATHLON Run 2026 е HUAWEI WATCH GT Runner 2 – новото поколение смартчасовник за бягане на Huawei, разработен съвместно с легендата на маратонското бягане Елиуд Кипчоге и dsm-firmenich Running Team.

Моделът предлага усъвършенствани инструменти за анализ на тренировките, включително измерване на мощността при бягане, изчисляване на лактатния праг и интелигентни насоки за подготовка и възстановяване. Благодарение на подобрената GPS система устройството осигурява по-прецизно проследяване на маршрута, а специалният маратонски режим предоставя полезна информация и препоръки в реално време по време на бягане.

Изработен от лека и устойчива титанова сплав и с тегло от едва 43,5 г, HUAWEI WATCH GT Runner 2 е подходящ както за активно състезаващи се бегачи, така и за любители, които искат да следят по-детайлно представянето си. Смартчасовникът поддържа над 100 тренировъчни режима и предлага до две седмици живот на батерията при стандартна употреба.

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro поставя акцент върху детайлното спортно проследяване

Участниците в DECATHLON Run 2026 ще имат шанс да спечелят и HUAWEI WATCH FIT 5 Pro – най-високият клас модел в серията WATCH FIT досега, представен наскоро.

Смартчасовникът е насочен към потребители, които търсят съчетание между първокласни материали и изработка, богат набор от здравни функции и висока прецизност при проследяване на спортните активности. Моделът разширява възможностите на серията и с усъвършенствана поддръжка за спортове на открито, което го прави подходящ избор за разнообразни тренировки и активности.

Серията HUAWEI WATCH FIT 5 въвежда и новата функционалност Mini-Workout – кратки и енергизиращи тренировки, създадени за динамичното ежедневие. С помощта на интерактивен панда асистент потребителите могат директно от дисплея на часовника да стартират упражнения с продължителност от 30 секунди до няколко минути, без необходимост от специално оборудване или допълнително пространство.

HUAWEI FreeClip 2 въвеждат open-ear концепция за динамично ежедневие

Сред изненадите за участниците са и атрактивните HUAWEI FreeClip 2 – безжични слушалки от отворен тип, създадени за хора с активен начин на живот.





Техният дизайн позволява на потребителите едновременно да се наслаждават на музика или разговори и да чуват околната среда по време на движение. Това ги прави подходящ избор за бягане, колоездене и други активности на открито, при които добрата осведоменост за заобикалящата среда е важна.

По време на DECATHLON Run 2026 посетителите ще могат да се запознаят и с други устройства от екосистемата на Huawei, насочени към спорта, здравето и активния начин на живот.