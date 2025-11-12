Първият хуманоиден робот на Русия... се пльосна по очи ВИДЕО

Първият хуманоиден робот с изкуствен интелект в Русия падна на сцената по време на официалното си представяне на технологично събитие в Москва на 10 ноември. Асистентите му се втурнаха да го покрият, докато се опитваха да отстранят неизправността.

Роботът, наречен AIdol, беше представен от разработчиците си като усъвършенстван пример за антропоморфна роботика, изградена предимно от домашни компоненти. Докато беше придружаван на сцената от двама асистенти под звуците на саундтрака на филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна по лице. Няколко части от него бяха разпръснати по сцената, съобщава Newsweek.

different POV - broke apart when it fell 👇🥳 pic.twitter.com/MtNn0PH3YN — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) November 11, 2025

Кадри от инцидента, споделени от независими руски издания, показват служители на производствената компания, които бързат да скрият робота зад платно, но трудно се справят и с тази задача.

Капитулацията на руснаците пред украински робот бележи трансформацията на войната

От възхищение до унижение: Танкът-робот Уран-9 на Путин се повреди преди да влезе в бой

„Роботизираната армия“ на Пекин не е научна фантастика Свързани статии

Показването на робота AIdol бележи опита на Русия да се присъедини към световната надпревара за разработване на човекоподобни роботи, задвижвани от изкуствен интелект. Водена от Владимир Витухин, главен изпълнителен директор на руската фирма за роботика Idol, компанията твърди, че роботът интегрира движение, манипулиране на обекти и взаимодействие точно както хората, чрез изкуствен интелект.

Падането се дължи на проблеми с калибрирането и компанията твърди, че инцидентът е станал по време на тестовата фаза на робота, която все още продължава.

„Надявам се тази грешка да се превърне в опит“, каза Витухин.

Russia presented its human-like AI robot. It fell down as it walked onto the stage. pic.twitter.com/YAk7w2SsWV — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 11, 2025