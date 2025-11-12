IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Първият хуманоиден робот на Русия... се пльосна по очи ВИДЕО

Части от него се разпиляха по сцената

12.11.2025 | 22:45 ч. 47
Първият хуманоиден робот на Русия... се пльосна по очи ВИДЕО

Първият хуманоиден робот с изкуствен интелект в Русия падна на сцената по време на официалното си представяне на технологично събитие в Москва на 10 ноември. Асистентите му се втурнаха да го покрият, докато се опитваха да отстранят неизправността.

Роботът, наречен AIdol, беше представен от разработчиците си като усъвършенстван пример за антропоморфна роботика, изградена предимно от домашни компоненти. Докато беше придружаван на сцената от двама асистенти под звуците на саундтрака на филма „Роки“, роботът загуби равновесие и падна по лице. Няколко части от него бяха разпръснати по сцената, съобщава Newsweek.

Кадри от инцидента, споделени от независими руски издания, показват служители на производствената компания, които бързат да скрият робота зад платно, но трудно се справят и с тази задача. 

Показването на робота AIdol бележи опита на Русия да се присъедини към световната надпревара за разработване на човекоподобни роботи, задвижвани от изкуствен интелект. Водена от Владимир Витухин, главен изпълнителен директор на руската фирма за роботика Idol, компанията твърди, че роботът интегрира движение, манипулиране на обекти и взаимодействие точно както хората, чрез изкуствен интелект.

Падането се дължи на проблеми с калибрирането и компанията твърди, че инцидентът е станал по време на тестовата фаза на робота, която все още продължава.

„Надявам се тази грешка да се превърне в опит“, каза Витухин.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

хуманоиден робот Русия роботика
