Роботи дефилираха по улиците на Давос ВИДЕО

Технологично шоу на живо в швейцарския курорт

23.01.2026 | 13:23 ч. 4

Улиците на Давос се превърнаха в технологично шоу на живо, след като група роботи излязоха по улиците по време на продължаващия Световен икономически форум, заинтригувайки хора от всички възрасти, пише Euronews.

Роботите дефилираха по улиците на Давос преди Технологичната среща на върха, събитие, планирано да се проведе за първи път в началото на юли.

Технологичната среща, озаглавена "Докосване до интелигентността“, ще събере лидери от индустрията, науката и политиката, за да обсъдят как съвременните роботи взаимодействат с физическия свят.

Вчера в рамките на форума технологичният предприемач и милиардер Илон Мъск прогнозира, че в близко бъдеще ще имаме "множество от роботи", а стареенето ще бъде лесно разрешим проблем.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

роботи технологии Световен икономически форум Давос Илон Мъск
