От Давос Мъск прогнозира бъдеще с мнозинство от роботи

Най-богатият човек в света, Илон Мъск, направи първата си изява на Световния икономически форум в Давос в четвъртък, прогнозирайки, че роботите в крайна сметка ще надминат хората и предлагайки решение на проблема със застаряването на човечеството.

Ръководителят на Tesla и SpaceX разговаря с главния изпълнителен директор на BlackRock Лари Финк, смяна на курса за технологичния милиардер, който преди това отхвърли най-голямата годишна политическа и бизнес среща в света като елитарна и скучна.

Финк откри сесията, като инструктира публиката да аплодира по-ентусиазирано за Мъск. „Това не бяха големи аплодисменти. Започнете отначало“, каза ръководителят на BlackRock.

Мъск започна с шега за териториалните амбиции на президента на САЩ Доналд Тръмп, визирайки среща на върха за мир. "А аз си помислих: това парче ли е? Малко парче Гренландия. Малко парче Венецуела“, каза предприемачът, с което предизвика лек смях в залата.

Той също така повтори твърдението си за извънземен живот. "Често ме питат: "Има ли извънземни сред нас?“ И аз казвам, че съм един от тях, но те не ми вярват. Ако някой би знаел дали има извънземни сред нас, това бих бил аз".

Мъск също така каза на публиката, че изкуственият интелект и роботиката ще предизвикат безпрецедентна икономическа експлозия.

"Всъщност ще произведем толкова много роботи и изкуствен интелект, че те ще задоволят човешките нужди. Моята прогноза е, че ще има повече роботи, отколкото хора", каза Мъск от Давос.

Тех-милиардерът добави, че хуманоидните роботи Optimus на Tesla ще изпълняват прости задачи във фабриките до края на тази година и по-сложна промишлена работа в рамките на 12 месеца.

"Кой не би искал робот, ако приемем, че е много безопасно, да гледа децата му, да се грижи за домашните му любимци?“, попита Мъск.

Стареенето е "лесно решим проблем“

Той прогнозира, че изкуственият интелект ще стане по-умен от всеки отделен човек до края на 2026 г. и ще надмине колективния интелект на човечеството в рамките на пет години.

Tesla е внедрила услуги за роботизирани автомобили в няколко града в САЩ и очаква широко разпространение в цялата страна до края на годината, каза Мъск. Той добави, че Tesla се надява да получи европейско одобрение за превозните средства следващия месец, но не уточни в кои страни.

Относно човешкото дълголетие Мъск каза, че стареенето е "лесно решим проблем“ и прогнозира, че след като бъде идентифицирана, причината ще бъде "невероятно очевидна“ за учените.

Мъск беше добавен към графика на Световния икономически форум като участник в последния момент. В миналото милиардерът е наричал събитието "скучно" и е отправял критики към форума като орган, който "все повече се превръща в неизбрано световно правителство“ в предишни години.

През декември 2022 г. Мъск каза, че е отказал покана за Давос, защото е звучала "скучно“.

Според списъка на милиардерите в реално време на списание Forbes, състоянието на Мъск се оценява на 779 милиарда долара.