Новини Днес | 33

Хуманоиден робот надбяга хората на полумаратон в Пекин, счупи световния рекорд

"Шандян" (Мълния) "пробяга" дистанцията от 21 км за 50 минути и 26 секунди

19.04.2026 | 08:51 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Хуманоиден робот не само надбяга хората на полумаратона в Пекин днес, но и бе по-бърз от световния рекорд в тази дисциплина, предаде Ройтерс.

"Шандян" (Мълния) "пробяга" дистанцията от 21 километра в китайската столица за 50 минути и 26 секунди - под световния рекорд при мъжете, който е 56 минути и 42 секунди. За сравнение, победителят при хората Чжао Хайцзе измина разстоянието за 1 час 7 минути и 47 секунди.

Впечатляващо е и подобрението, демонстрирано от хуманоидните роботи спрямо първото им участие миналата година. Времето на победителя е над три пъти по-малко от това на тогавашния шампион - 2 часа и 40 минути.

Като цяло контрастът между полумаратона в Пекин през 2026 г. и този от 2025 г. е поразителен, отбелязва Ройтерс. Над 100 хуманоидни роботи, китайско производство, сега "се надбягваха" с хората, докато преди година много от 20-те участници изобщо не успяха да стартират, а повечето не завършиха.

Съгласно правилата роботите трябва да са високи между 75 и 180 сантиметра. За да бъдат избегнати инциденти, хората и машините бягаха по отделни трасета.
(БТА)

