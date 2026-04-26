Ученици и роботи мерят сили в Бургас

Над 800 ученици от цялата страна се състезават с роботи в Бургас. Победителите от състезанието ще представят страната ни на международен форум по роботика в Гърция през май, в който взимат участие деца от над 100 държави.

Целта на учениците е да създадат иновативен робот и да предложат проект в помощ на науката и археологията.

Ученици от Бургас създадоха уред за обезсоляване на артефакти, намерени в Черно море. Тази година състезанието събира участници от над 40 града, включително отбори от Хърватия, Румъния, Казахстан и Българското училище в Молдова.

"Това не е само състезание за нас, това е страст. Много ни харесва и се развиваме, забавно ни е заедно", сподели участничка пред Bulgaria ON AIR.

Вижте повече в репортажа.