Илон Мъск ще прави своя "Одисея", в която Елена е бяла: Какво казват историците?

През последните месеци Илон Мъск е дълбоко загрижен за "Одисея" на Омир и нещата, които може би са били направени с нея от режисьора Кристофър Нолан.

Нолан избра кенийско-мексиканската актриса Лупита Нионго за ролята на Елена Троянска, възмущавайки хор от десни коментатори, които смятаха, че дори Елена да е дъщеря на Зевс, излюпена от лебедово яйце, тя трябва да е била бяла. Нолан стъпва върху гроба на Омир, каза един от тях. Мъск се съгласи.

Сега най-богатият човек в света, за някои епична фигура, обяви собствената си одисея

"Преди да свърши тази година", написа той в своята социална медийна платформа "X", "Grok Imagine ще направи пълнометражен филм за "Одисея", който е исторически точен и верен на изкуството на Омир."

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Grok Imagine, генераторът на изображения и видео с изкуствен интелект на Мъск, ще бъде пуснат в действие незабавно, вероятно започвайки с подканата:

"Разкажи ми историята за един човек, о, Грок, който имаше толкова много заобиколни пътища."

Мъск обяви този донкихотовски проект в X с линк към триминутно видео от редактор, който очевидно вече се е захванал с проекта. Видеото показва червенобрад мъж, който оставя скъпата си Пенелопа, за да отиде на война, преди да се окаже на остров, обитаван от русата, облечена в бяло Калипсо, пишат от The Times.

Класицистът Даниел Менделсон, който публикува превод на "Одисея" миналата година, гледа кадрите с известно объркване.

"Иска ми се да спрат да обличат тези хора в ръкави", каза той. "Гърците не са имали ръкави. Това е бил знак, че си чужденец. Само персите са носили ръкави."

Въпреки това, той е съгласен с позлатената броня, носена от Одисей, генериран от Grok.

"Светът на Омир е фантазия за блестящи аристократи, играещи в дворци със златни прегради и лапис-лазули панели по стените", обяснява той. "Едно от оплакванията ми за "Одисея" на Нолан е, че е безмилостно снимата в стил "сепия"."

Поетът "гледа назад към това време по начина, по който хората днес гледат на високото Средновековие, във фантазиите", добавя той.

"В Омир облеклото им, декорът им е ослепителен. Това е приказка."

Менделсон също така не се интересува от "човека в стил Кейт Бланшет", който Grok очевидно беше избрал за ролята на Калипсо.

"Много по-приятен е за окото от този на Нолан, който е толкова мрачен, че едва успях да различа кои са хората",казва той, но отбелязва и упорито убеждение, "че всички древни гърци и римляни са говорили с британски акцент, дори когато това се прави от американския Grok".

Това е предположение, което се промъква през филма на Ръсел Кроу "Гладиатор" чак до Холивуд през 50-те години на миналия век, когато Марлон Брандо, играещ Марк Антоний в "Юлий Цезар", е бил накаран да говори така, сякаш е от Гилдфорд.

"Целият спор около филма на Нолан е малко объркващ", на мнение е Менделсон. "Няма такова нещо като исторически точна версия на "Одисея", защото както всеки класицист може да ви каже, "Одисея", а всъщност и "Илиада", са смесица от различни видове пластове и епохи от еволюцията на гръцката история. Бронята, начините на бой, ритуалите на ухажване - това е смесица от всички различни периоди на цивилизацията и затова няма нищо, за което да се твърди исторически."

Историците са първите, които отбелязват, че историята съдържа богове, циклоп и пътуване до дълбините при Хадес

Това е невъзможно да е вярно, заявява гръцкият историк Херодот, защото никой град не би страдал десет години под обсада заради една приказно красива жена.

Изборът на Нолан на Ньонго за ролята на Елена въпреки това предизвика гнева на хор от коментатори, включително Мъск.

"Нямам нищо против Лупита", каза водещият на Newsmax Роб Финърти. "Но имам проблем с пълното пренаписване на историята."

Финърти също беше чул, че дребният транссексуален актьор Елиът Пейдж ще играе воина Ахил.

"Вляво, това е нормално!", извика той.

Но Финърти беше дезинформиран. Пейдж играе Синон - героиня, която е слаба и изглежда младежки във филма на Нолан - невинна, чийто живот е загубен във войната.

"Синон всъщност е героиня от "Енеида" на Вергилий", отбелязва Менделсон. "Не е герой на Омир."

Това не е единственото нещо, което е взаимствано. Във филма на Нолан, Менелей, кралят на Спарта, съпругът на Елена, който е рогоносец, сочи към вече белязаната ѝ буза и отбелязва, че лицето, което е накарало хиляда кораба да се надигнат, би струвало "не повече от 500", рифувайки се с известна реплика от „Доктор Фауст“ на Кристофър Марлоу, публикувана през 1604 г.

Героите в епоса на Омир са от източното Средиземноморие, казва Менделсон, и наистина биха били бели

"Но те са били в контакт с други култури", добавя той. "Това е 2026 г.; от години правим кастинг без оглед на расата, така че не мога да се разстроя от това, особено след като Елена Троянска е в този филм само за 78 секунди."

Ако филмът се отклонява от духа на епоса на Омир, според него това е в начина, по който Нолан изобразява героя.

"Той премахва всички възхитителни качества, които обичаме в Одисей на Омир", обяснява историкът. "Коварството, хуморът, съблазнителността, чарът."

Версията на Нолан е мъж, измъчван от вина за номера си с коня и разграбването на един град.

"Тези момчета не са чувствали вина, или това, което ние смятаме за вина, за това, че са проявявали насилие във войните, които са водили", казва той. "Така че, ако исках да бъда благосклонен към Илон Мъск, бих казал, че има място за друга Одисея, в която Одисей всъщност е герой на хитростта и лукавството."

Но може да го накара да говори и на древногръцки.

"Наистина, ако искате историческа точност, бъдете внимателни какво си пожелавате."