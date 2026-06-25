Как дигитализацията и AI надграждат процесите в строителството?

Дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект все по-осезаемо променят начина, по който се планират, управляват и реализират проекти в строителния сектор. Технологиите се превръщат в незаобиколим фактор за повишаване на ефективността и оптимизиране на процесите в сектора.

Това заключи Емил Ангелов, заместник-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“, който бе част от панел посветен на дигиталната трансформация и изкуствения интелект заедно с представители от различни бизнес сфери. Дискусията бе част от Третата регионална икономическа конференция ARES 2026 в София, организирана от Американските търговски камари на България, Турция и Гърция. Форумът събра представители на бизнеса, институциите и експертната общност, за да обсъдят как технологиите могат да ускорят икономическото развитие и да засилят регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа.

Изпълнителният директор на компанията представи конкретни примери за приложението на AI в строителния сектор.По думите му изкуственият интелект следва да бъде възприеман като инструмент, който обогатява натрупаната експертиза и подпомага вземането на по-бързи решения и информирани решения.

Главният изпълнителен директор на „Главболгарстрой Холдинг“ Емил Ангелов (в средата) сподели примери как компанията интегрира софтуери за изкуствен интелект в своите процеси

„Използването на технологични софтуери ще подпомогне по-добрия контрол и по-конкурентното изпълнение на сложни инфраструктурни проекти“, подчерта Ангелов.

Едно от най-сериозните предизвикателства пред строителната индустрия е управлението и анализа на огромните обеми информация и данни, генерирани по време на целия жизнен цикъл на проектите. В отговор „Главболгарстрой“ разработва няколко пилотни проекта, базирани на изкуствен интелект, които събират, структурират и анализират данни от множество източници.

„Целта е информацията да бъде трансформирана в унифицирани електронни данни, чрез което се стремим да оптимизираме процесите, да подобрим организацията на работа на строителните площадки и да ускорим конкурентоспособността“, посочи той.

Първоначалните резултати от внедряването на специализираните софтуерни решения вече показват видими резултати. Според данните на компанията технологиите ускоряват определени процеси средно с около месец и половина, като това води до значително повишаване на ефективността във всички етапи на строителната дейност.

Третата регионална икономическа среща се организира от трите регионални Американски камари в България, Турция и Гърция и предоставя възможност за обмен на опит и визионерски идеи между представилите на бизнеса от региона на Югоизточна Европа. Във фокуса на форума бе успешното развитие на региона чрез тясно сътрудничество на държавите в секторите енергетика, инфраструктура и инвестиции.