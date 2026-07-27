Първият български AI консултант за родители в подкрепа на възпитанието

AI инструментите все по-често се превръщат в помощник на родителите при въпроси, свързани с развитието, възпитанието и поведението на децата.

Новите технологии променят начина, по който семействата търсят информация и подкрепа, а първият български AI консултант за родители е част от тази промяна.

"Към някои теми трябва да се обръщаме с внимание - медицината и възпитанието на децата ни. Световноизвестните модели взимат информацията от целия интернет. Може да звучи компетентен, но самият модел казва, че не следва философия за родителството и може да сгреши", заяви експертът по ранно детско развитие Мила Томова-Прусийска в "България сутрин".

По думите ѝ моделите звучат убедително и човешки, затова много хора се разкриват пред тях.

"Родителите питат много лични неща - от това, че се чувстват като провал до това, че не изпитват емпатия към детето си. Когато човек е отчаян, е способен да се довери на всичко. Изпитваме леко чувство на срам от реалния човек, че ще се чувстваме критикувани. Обикновено ситуации се случват рано сутрин или късно вечер и тогава нямаме допир до специалисти", допълни тя за Bulgaria ON AIR.

Масово все още се използват физически и психически наказания, изкуственият интелект ги взима предвид, обясни експертът по ранно детско развитие.

"Започнахме с разширението на нашето приложение и го доразвихме с родителската общност, където им отговаряме до 24 часа, но забелязваме, че родителят иска отговор сега, на момента. В нашето приложение има профил на детето, който родителят попълва. Така изкуственият интелект вече има идея за знанията и уменията на детето", посочи гостът.