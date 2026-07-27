Криза ли? Депозитите на домакинствата нарастват с 18,6%, кътаме в банките 56,4 млрд. евро

Депозитите на домакинствата в банките у нас нарастват с 18,6 на сто на годишна база до 56,47 млрд. евро към края на месец юни тази година, сочат данните на Българската народна банка. Темпът на растеж се забавя, след като през преходния месец май годишният прираст възлизаше на 19,3 на сто.

Депозитите на нефинансовия бизнес възлизат на 26,63 млрд. евро към края на първото полугодие на тази година, като нарастват с 11 на сто на годишна база (годишен ръст от 10,2 през предходния месец).

Депозитите на финансовите предприятия бележат годишно увеличение от 3,8 на сто до 2,36 млрд. евро (годишен ръст от 13,9 на сто през предходния месец).

Към края на юни общият размер на депозитите на неправителствения сектор у нас достига 85,47 млрд. евро, което се равнява на 68,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Сумата нараства с 15,7 на сто на годишна база, като темпът на растеж отчита забавяне. За сравнение, през май годишният растеж бе 16,2 на сто.

Една от причините за засиления темп на растеж на депозитите (срочни депозити и разплащателни сметки) през последната година бе обмяната на левове в евро след присъединяването на страната към еврозоната. До средата на тази година банките у нас извършваха услугата по обмен безплатно, като през втората половина на годината имат възможността да начисляват такси за това. Редица банки у нас избраха на практика да удължат срока за безплатна обмяна на левове в евро, прилагайки различни подходи към тази услуга, припомня БТА.