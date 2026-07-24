Мъск: Вселената може да бъде компютърна симулация, създадена от извънземни ВИДЕО

Илон Мъск призна, че е бил твърде погълнат от политиката по време на нестабилния си съюз с Доналд Тръмп и краткото си назначение за финансов шериф на президента, ръководещ така наречения "департамент за ефективност на правителството" (Doge).

Най-богатият човек в света и за кратко първият трилионер в света, направи това признание в широкообхватно интервю за Economist, публикувано в четвъртък. Той сподели позициите си по теми от чуждестранни войни до изкуствен интелект и направи редица проницателни прогнози за бъдещето.

"Честно казано, увлякох се", каза Мъск за връзката си с президента, на когото помогна да бъде избран през 2024 г. с финансова подкрепа от 200 милиона долара, а след това служи по време на спорния си мандат като ръководител на Doge, контролирайки "вредни" бюджетни съкращения на стойност 150 милиарда долара и принуждавайки десетки хиляди хора да напуснат федерални работни места.

Собственикът на Tesla не допълни нищо към признанието си, но изглеждаше наясно с въздействието на своята заигравка с лостовете на властта във Вашингтон.

През декември той заяви в подкаст с Кейти Милър, съпруга на съветника на Тръмп в Белия дом, Стивън Милър, че неговият подход на "разрушаване" към федералното правителство е бил само частично успешен и че ако му се даде възможност, вероятно няма да го направи отново.

"Мисля, че вместо да се занимавам с DOGE, щях да работя върху компаниите си", каза той по това време.

В разговор с Economist обаче той изглежда се наслаждаваше на вниманието, което политическото му участие е спечелило, и на влиянието, което според него е упражнявал.

"Хората не осъзнават, че това, което казвам, ще се сбъдне", заяви той, като изданието нарича Мъск - поне в собствените му мисли - съвременна Касандра.

Интервюто, 90-минутен разговор за видеоплатформата на изданието The Insider, записано във фабриката на Tesla в Тексас, беше първото за Мъск след листването на SpaceX на борсата, при което личното му богатство за кратко надхвърли 1,25 трилиона долара, преди да спадне до сравнително оскъдните 750 милиарда долара.

Той разсъждаваше върху преминаването от "възторг към ужас" за един ден, но не говореше за цената на акциите на SpaceX. Вместо това говореше за изкуствен интелект, който според него в крайна сметка ще направи работата на хората "по избор".

Системите с изкуствен интелект и роботите в крайна сметка ще се справят с повечето цифрови и физически задачи, каза той, а сливането на собственото му предприятие за изкуствен интелект със SpaceX ще му позволи да разработва системи за изпълнение на когнитивни задачи като софтуерно програмиране, докато Tesla произвежда хуманоиди.

Мъск, според Economist, планира да захранва своето предприятие за изкуствен интелект с центрове за данни в космоса, което експертите предупреждават, че ще бъде "катастрофално" за Земята.

В рамките на пет години, каза Мъск, системите за изкуствен интелект могат да надминат сумата на целия човешки интелект

В рамките на 10 години роботите на работното място ще помогнат за въвеждането на ера на такова "невероятно изобилие", че парите ще станат безсмислени, добави той.

Политическите възгледи и прогнози на Мъск обаче бяха може би най-спорните части от интервюто. Обединеното кралство, страна, която той не е посещавал от години, но чиято политика, особено по отношение на имиграцията и расата, се е превърнала в негова последна мания, ще бъде обхваната от гражданска война до 20 години, твърди той.

На въпроса дали е антимюсюлмански настроен, Мъск атакува журналиста, задал въпроса - политика на отклоняване на вниманието, подобна на тази, която е служила добре на Тръмп и която той е прилагал преди, по-специално наричайки The Guardian "неуместен", когато медията реши да се оттегли от неговата "токсична" социална медийна платформа X.

"Аз съм против изнасилванията и убийствата. Против съм налагането на правила и закони, които противоречат на това, което сме приели на Запад", каза той. "Жалко е, че традиционните медии, като вас, не признават това."

Той определи характеристиката на европейската крайна десница от страна на медиите като "фалшива, подвеждаща и безсмислена" и твърди, че тя е съставена от "нормални хора", търсещи безопасни градове, сигурни граници и разумно харчене, съобщи Economist.

В аналитична статия, придружаваща интервюто, изданието признава, че Мъск е противоречива фигура

"Неговите политически възгледи, разпространени сред неговите 240 милиона последователи в X, се струват на мнозина като прямолинейни, а на много други, включително The Economist, като откровено фанатични", пише в него. "Но той е и един от малкото мъже, които са пионери в областта на изкуствения интелект и по този начин имат огромно влияние върху неговата траектория. Когато говори, той отразява дебатите, които водят. Неговите центрове за данни в космоса биха могли да захранват бъдещето на изкуствения интелект. Въпреки всичките си политически полемики, той има репутация на прав по отношение на технологиите в области като електрически автомобили, ракети и сателитни комуникации, която обърка други инженери и предприемачи."

Друго предсказание на Мъск: след като изкуственият интелект унищожи работни места, може да се наложи мащабно преразпределение на богатството, за да се създадат "универсални високи доходи" за хората.

Той каза, че би бил готов да плати "трилиони данъци", след което, в противоречие, твърди, че парите няма да имат значение в рамките на 10 години. В този случай, каза той, правителствата трябва "да издава чекове на хората", защото, каза той, на фона на безкрайното предлагане на стоки и услуги, произведени от машини, дефлацията ще бъде по-голям проблем от инфлацията.

Той също така сподели мисли за войната в Украйна, в която неговите спътници Starlink бяха използвани, за да помогнат на военните на страната срещу руската агресия. Въпреки това, Мъск каза, че всяко мирно споразумение трябва да включва териториални придобивки за Русия.

Интервюто завърши с оценка от Мъск на неговите постижения и амбициозни текущи проекти в областта на изкуствения интелект и космоса, област, в която той също е направил редица смели прогнози. През 2024 г. той каза, че хората биха могли да стъпят на Марс до 2028 г. (в момента НАСА се насочва към 2028 г. за завръщане на Луната, което много анализатори смятат за малко вероятно).

Вселената, на мнение е Мъск, може да бъде компютърна симулация, създадена от извънземни.

"Нещата, които правя, са толкова абсурдни, че е трудно да се повярва, че са истински", каза той.