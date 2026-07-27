Цветанов: Даниел Вълчев ще е скритото оръжие на ГЕРБ и ДПС за президентския вот

Илияна Йотова, Андрей Гюров, Костадин Костадинов и Даниел Вълчев биха били основните "играчи" на президентските избори. Това мнение изказа пред БНР Цветан Цветанов, лидер на партия "Републиканци за България", преди това дългогодишен заместник-председател на ГЕРБ, вицепремиер и министър на вътрешните работи в първото правителство на Бойко Борисов. Цветанов добави, че очаква след сегашния държавен глава и другите двама да се кандидатират за вота през есента.

Той определи като интересен факта, че Гюров все още няма категоричен отговор дали ще се яви на предстоящите избори, въпреки че има големи очаквания за това, а и защото времето за кампания вече става много кратко.

Според него със закъсняването в демократичната общност за номинация, която да имат или да подкрепят издигнат кандидат от инициативен комитет, може да се стигне до балотаж между Йотова и Костадинов.

Цветанов подчерта очакванията "Прогресивна България" и БСП да застанат зад кандидатурата на Илияна Йотова.

"Костадинов е лидер на единствената партия, която има проруски профил - "Възраждане". Той има и един сериозен популистки вот, който генерира след себе си. Сега, след решението на парламента за разполагането на американски самолети в "Безмер", той ще използва това много умело през следващите седмици. И Костадинов ще търси възможност за една периферна протестна вълна върху тези решения, които се вземат от сегашното правителство", аргументира се той.

ГЕРБ са в изключително неблагоприятна ситуация и ще търсят на президентските избори прикрепяне към ПП и ДБ, смята Цветан Цветанов.

"Нямат способността да издигнат силна и обединяваща кандидатура. Има коментари, че биха припознали Даниел Вълчев, но ако той не получи подкрепата на ПБ, няма как да мобилизираш електорат зад себе си без подкрепата на политически формации. Смятам, че Вълчев ще бъде скритото оръжие на ГЕРБ и ДПС в тази кампания, ще работят той да стигне до балотаж", каза Цветанов.