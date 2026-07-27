Ударът на Украйна по ирански танкер е послание към Тръмп

На пръв поглед ирански товарен кораб в Каспийско море не изглежда като очевидна цел за украинските дронове.

Но на повече от 800 км от Киев и само дни преди срещата си с Доналд Тръмп в Белия дом, Володимир Зеленски искаше да демонстрира нещо важно.

Корабът, чието име не се съобщава, по непотвърдени данни е превозвал военен товар между Русия и Иран.

Иран отдавна доставя на Русия дронове "Шахед“ за войната ѝ срещу Украйна. Сега Русия ги оборудва с мощни реактивни двигатели и се смята, че ги изпраща обратно в Иран за войната на страната срещу САЩ.

Украйна унищожи кораба, при което загина един член на екипажа. Зеленски се надява, че доказателствата за това, как Русия помага на Иран, ще убедят Тръмп да се обърне срещу Владимир Путин.

Украинският президент разполага с още доказателства в подкрепа на своята теза, твърди The Telegraph.

Той твърди, че руски сателити наблюдават американски бази в Близкия изток с цел координиране на ударите на Ислямската република. Зеленски иска именно с тази информация да се запознае Доналд Тръмп.

"Ще възложа на разузнаването ни да сподели с партньорите ни информацията, с която разполагаме относно новата помощ, оказвана от Русия на иранския режим. От началото на юли регистрираме активно руско сателитно наблюдение на страните от Персийския залив и разположените там американски военни обекти", е казал Зеленски.

В потвърждение на твърдението на украинския президент, източник от западните отбранителни среди заяви пред The Telegraph, че се наблюдава значително подобрение в способностите на Иран за нанасяне на високоточни удари и за избор на цели, откакто по-рано този месец се провали споразумението за прекратяване на огъня със САЩ.

Възможности за маневриране

Източникът направи паралел с първоначалното нежелание на Запада да подкрепи Украйна непосредствено след руската инвазия.

"Украйна успя да устои и се справи добре, а след първата седмица доставките ни на оръжие и разузнавателната подкрепа се разшириха и задълбочиха значително“, отбеляза източникът.

Чрез подчертаването на съюза между Русия и Иран, Зеленски се надява да създаде повече възможности за маневриране сред поддръжниците на движението MAGA, така че те да се съгласят на оказване на помощ за Украйна.

Една от видните фигури в американското движение MAGA, Лора Лумър, посети Киев тази седмица и взе интервю от украинския президент. По време на посещението си независимата журналистка обвини Русия, че финансира Иран и му предоставя експлозиви, използвани срещу американски военнослужещи.

Въпреки предполагаемата подкрепа на Русия за Иран, Тръмп избягва да критикува Путин. Смята се също, че възможността на американския президент да подкрепи Киев е ограничена от отказа на движението MAGA да се ангажира с чужди войни.

Ударът по иранския товарен кораб може да се разглежда като подобен опит да се покаже защо американските консерватори трябва да подкрепят Украйна.

Потвърждавайки новината за удара, Техеран обвини Украйна в "акт на агресия, който може допълнително да разпали и разшири пламъците на войната“, като заяви, че атаката е била насочена срещу търговски плавателен съд.

Иранският външен министър Абас Арагчи привика висш украински дипломат, за да изрази остро недоволство, и призова Кая Калас да осъди Украйна.

Този удар бележи пресечна точка между два конфликта, които доминират в западната дипломация и доведоха до рязък скок на световните цени на енергията.

Зеленски се надява, че отговорността и за двата конфликта може да бъде приписана на Путин.