Хванаха шофьора, превозвал 24 мигранти с бус в Лозенец

Той е грузинец на 21 години

24.08.2025 | 11:58 ч. Обновена: 24.08.2025 | 12:57 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Шофьорът, който избяга и заряза бус с 24 нелегални мигранти след преследване в бургаския курорт Лозенец, е задържан. Той е грузинец на 21 години.

Новината съобщи директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

Задържаният се е придвижвал с такси. Арестуван е на КПП „Караагач“. Там в събота бе задържан друг грузинец, който шофирал пилотен автомобил.

"Увереността ми, че бързо ще успеем да задържим избягалия водач на буса, който превозваше 24 афганистанци в района на бургаския курорт Лозенец, се потвърди от перфектните действия на колегите от Гранична полиция и от Национална полиция - същият току-що беше задържан при организираната от нас блокада в района, опитвайки да се укрие в такси. Както предполагахме - грузински гражданин на 21 години", написа Златанов на страницата си във фейсбук.

След гонка в бургаското село Лозенец вчера беше заловен бусът с 24-има мигранти. След преследване с органите на реда, при което шофьорът блъсна 2 паркирали коли, той успя да избяга. При инцидента няма пострадали хора.

