Робърт Де Ниро получи "Златна палма" на кинофестивала в Кан, нарече Тръмп "филистимец"

Актьорът Робърт Де Ниро получи почетната "Златна палма" на кинофестивала в Кан, като използва речта си, за да отправи поредна остра критика към Доналд Тръмп, след кратък период на публично мълчание по темата.

По време на церемонията по откриването на 78-ото издание на фестивала, Де Ниро заяви, че преизбраният американски президент представлява глобална заплаха.

"В моята страна се борим със зъби и нокти за демокрацията, която някога приемахме за даденост. Това ни засяга всички, защото изкуството е онзи огън, в който хората се събират – както тази вечер. Изкуството търси истината. Изкуството прегръща различието. Затова е и заплаха", каза актьорът, под бурните аплодисменти на присъстващите в Grand Lumière – най-голямата зала на фестивала.

Той продължи с думите: "Затова ние сме заплаха за автократите и фашистите. Филистимският президент на Америка се самоназначи начело на една от водещите ни културни институции – Кенеди центъра. Оряза финансирането за изкуство, хуманитарни науки и образование."

Де Ниро отправи и коментар по повод шокиращото изявление на Тръмп отпреди десет дни, че възнамерява да въведе 100% митнически данък върху всички филми, произведени извън САЩ.

"Не можеш да поставиш цена на креативността, но явно можеш да ѝ сложиш мито. Това е недопустимо. Всички тези атаки са недопустими. И това не е само американски проблем – това е глобален проблем. Както при един филм – не можем просто да седим и да гледаме. Трябва да действаме. И трябва да действаме сега", категоричен бе актьорът.

Той завърши речта си с призив за действия – "без насилие, но с огромна страст и решителност": "Време е всички, които ги е грижа за свободата, да се организират, да протестират и когато дойдат избори – да гласуват. Гласувайте. Тази вечер и през следващите 11 дни ще покажем силата и ангажираността си, като празнуваме изкуството на този великолепен фестивал. Liberté, Égalité, Fraternité."

Леонардо ди Каприо връчи наградата на 81-годишния Де Ниро, точно преди прожекцията на откриващия филм – френската комедия "Partir Un Jour". Де Ниро е добре познато лице в Кан – през 2011 г. беше президент на журито, а някои от ключовите му филми са дебютирали именно на фестивала, включително "Mean Streets" на Мартин Скорсезе през 1973 г. и "Once Upon a Time in America" на Серхио Леоне през 1984 година.

Тазгодишното издание на Кан още от началото си е белязано от сериозен ангажимент с актуални обществени теми. Само няколко часа преди церемонията бе обявено, че един от най-прославените участници в историята на фестивала – Жерар Депардийо – е осъден за сексуално посегателство. Това доминираше разговорите още в първия ден.

Новината, заедно с обявените от Тръмп мита върху чуждестранните филми и новата забрана за голота и прекалено обемни рокли на червения килим, се превърна и в основна тема на следобедната пресконференция на журито, пише The Guardian.

Председателката Жюлиет Бинош, който смята, че колегата ѝ "не е чудовище", коментира делото срещу Депардийо с думите: „Той е човек, който загуби своята аура заради факти, разгледани от съда. Звездата на един филм за мен е като крал, но това, което е свято, е творческият акт. А той вече не е свещен… Сега властта е другаде.“

Междувременно, за втора поредна година, независими работници от фестивала – включително шофьори и прожекционисти – организираха протест по време на откриването. С подкрепата на синдикалния колектив Sous les écrans la dèche те настояват за нови преговори относно реформата в регулациите за осигуряване при безработица, с цел по-добра защита на препитанието им.

Фестивалът в Кан ще продължи до 24 май.

