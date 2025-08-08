Пълнолуние във Водолей – как ще се отрази на всяка зодия

Ако последните няколко седмици са ви се стрували като емоционално влакче на ужасите, не се притеснявайте: августовското пълнолуние – наричано още Есетрова луна – е напът да изгрее и с него може би ще дойде космическата яснота, която толкова отчаяно търсите.

Смята се, че Есетровата луна е заимствала името си от времето, когато индианските племена са събирали изобилната есетрова риба от Големите езера, символ на изобилието на края на лятото и щедрите дарове на природата.

Тазгодишният лунен спектакъл ще бъде видим на 9 август. Това, което прави това пълнолуние толкова значимо, е разположението му във Водолей, докато слънцето грее през Лъв – създавайки космическо дърпане на въже между индивидуалното изразяване и колективното съзнание. Ако не друго, пълнолунието този месец идва като катализатор за лична революция и социално пробуждане.

Какво точно означава това? Накратко, това означава, че това пълнолуние ще донесе мощна вълна от иновации и колективни пробиви за всичките 12 зодиакални знака. А ето и всичко, което трябва да знаете за това как пълнолунието през август ще повлияе на всеки един звезден знак през следващите седмици:

Овен (21 март – 19 април)

Луната във Водолей обещава да зареди социалните ви кръгове този месец, скъпи Овни, така че очаквайте диви разкрития за приятелства и групова динамика, които сте игнорирали или замитали под килима твърде дълго. Вашите лидерски инстинкти може да се засилят, но също така може да се засили и нетърпението ви към хора, които не могат да се справят. Насочете тази енергия към изграждане на общност, а не към завоевания. Иновирайте смело, но не отчуждавайте съюзниците си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg