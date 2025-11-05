IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 119

30-дневно предизвикателство за по-добър живот

Прекарайте време с близък човек, без да гледате телефона си

05.11.2025 | 21:09 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

Понякога малките стъпки водят до най-големите промени. Не е нужно да преобръщате живота си изцяло, за да започнете да се чувствате по-добре – нужно е само постоянство и малко воля. Това 30-дневно предизвикателство е създадено така, че всеки ден да ви доближава до по-спокоен, осъзнат и щастлив живот. Изпълнявайте задачите ден по ден – и наблюдавайте как нагласата, енергията и мислите ви се променят.

Ден 1

Събудете се 30 минути по-рано и започнете деня без телефон. Опитайте се да бъдете спокойни и да усетите, че всичко ще е наред.

Ден 2

Напишете три неща, за които сте благодарни – това ще ви помогне да осъзнаете какво имате и ще ви донесе повече от нещата, които желаете. 

Ден 3

Разходете се навън поне 20 минути без слушалки. Опитайте се да обърнете внимание на всеки детайл и да забележите красотата наоколо – в слънчевите лъчи; есенните листа или усмивката на дете. 

Ден 4

Пийте повече вода – минимум 2 литра. Поставете си за цел да хидратирате тялото си. Ако това ще ви помогне, купете си нова, цветна бутилка за вода.

Източник: 30-дневно предизвикателство за по-добър живот

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

здраве щастие успех
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem