Понякога малките стъпки водят до най-големите промени. Не е нужно да преобръщате живота си изцяло, за да започнете да се чувствате по-добре – нужно е само постоянство и малко воля. Това 30-дневно предизвикателство е създадено така, че всеки ден да ви доближава до по-спокоен, осъзнат и щастлив живот. Изпълнявайте задачите ден по ден – и наблюдавайте как нагласата, енергията и мислите ви се променят.

Ден 1

Събудете се 30 минути по-рано и започнете деня без телефон. Опитайте се да бъдете спокойни и да усетите, че всичко ще е наред.

Ден 2

Напишете три неща, за които сте благодарни – това ще ви помогне да осъзнаете какво имате и ще ви донесе повече от нещата, които желаете.

Ден 3

Разходете се навън поне 20 минути без слушалки. Опитайте се да обърнете внимание на всеки детайл и да забележите красотата наоколо – в слънчевите лъчи; есенните листа или усмивката на дете.

Ден 4

Пийте повече вода – минимум 2 литра. Поставете си за цел да хидратирате тялото си. Ако това ще ви помогне, купете си нова, цветна бутилка за вода.

Източник: 30-дневно предизвикателство за по-добър живот