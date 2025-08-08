Тенденции при блузите за лятото

В разгара на лятото сме и времето е горещо. Носим все по-тънки, къси и леки горни дрехи. Независимо дали тепърва ще ходим на ваканция или вече сме се върнали и прекарваме времето си основно в града, има някои тенденции при блузките и топовете - чрез които ще изпъкнете навсякъде. Ето кои горни дрехи са модерни сега, според британския "Cosmopolitan".

С моряшка яка

Едно тематично предложение за лятото. Какво по-подходящо за морската почивка, а и за топлите вечери в града, от блуза с моряшка яка? В повечето случай яката е в квадратна форма отзад и V-образна отпред. Обикновено има вратовръзка или панделка. Така едновременно сте сладки, в тон със сезона и правите впечатление, елегантни сте. Блузите с моряшка яка идеално се комбинират с дънкови панталонки.

Надиплени блузи

Едва ли има изненадани. Дрехите с романтични детайли са модерни от няколко години насам. И през това лято абсолютен хит са набръчкани блузи - с къдрави елементи. Може да са такива надиплени кроп топове, ризи, тениски, потничета и т.н. Важното е да имат къдрави и набръчкани мотиви - колкото повече, толкова по-добре. Така изглеждате нежни и стилни.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net