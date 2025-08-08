IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Тенденции при блузите за лятото

Вижте какво да носите

08.08.2025 | 14:00 ч. Обновена: 08.08.2025 | 20:43 ч. 0
Снимка: iStock/alexandr_1958

Снимка: iStock/alexandr_1958

В разгара на лятото сме и времето е горещо. Носим все по-тънки, къси и леки горни дрехи. Независимо дали тепърва ще ходим на ваканция или вече сме се върнали и прекарваме времето си основно в града, има някои тенденции при блузките и топовете - чрез които ще изпъкнете навсякъде. Ето кои горни дрехи са модерни сега, според британския "Cosmopolitan".

С моряшка яка
Едно тематично предложение за лятото. Какво по-подходящо за морската почивка, а и за топлите вечери в града, от блуза с моряшка яка? В повечето случай яката е в квадратна форма отзад и V-образна отпред. Обикновено има вратовръзка или панделка. Така едновременно сте сладки, в тон със сезона и правите впечатление, елегантни сте. Блузите с моряшка яка идеално се комбинират с дънкови панталонки.

 Надиплени блузи
Едва ли има изненадани. Дрехите с романтични детайли са модерни от няколко години насам. И през това лято абсолютен хит са набръчкани блузи - с къдрави елементи. Може да са такива надиплени кроп топове, ризи, тениски, потничета и т.н. Важното е да имат къдрави и набръчкани мотиви - колкото повече, толкова по-добре. Така изглеждате нежни и стилни.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мода блузи тенденции лято
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem