7 поуки, които да си вземете след провалена връзка

Правилният ход след раздяла е право напред – това е ключът към бъдещото оцеляване.

Началото на всяка романтична връзка е магическо, изпълнено с надежди и мечти за бъдещето.

Когато една връзка се обърка, което се случва с повечето от тях, мечтите се разбиват на пух и прах и животът става по-сив и нещастен.

Не е нужно да бъде така.

Ако напуснете лоша връзка и се надявате, че връзката ви в бъдеще ще бъде магически по-добра, си причинявате повече щети чрез разочарование. Добрата новина? След като най-накрая се измъкнете от лоша връзка, има и светла страна. Учите се от най-лошите си грешки. Научавате се какво не искате.

А ето и седем неща, които умните хора научават от провалените си връзки:

1. Никога да не игнорират червените флагове във връзките

Според д-р Лорънс Джоузефс, жените са професионалисти в игнорирането на симптомите на токсични връзки, защото те са преди всичко романтични. Те вярват, че всичко нередно във връзката им може да се поправи с малко любов, приемане и време. В резултат на това те остават във връзка, истински вярвайки, че ако го направят, нещата ще се променят.

С навлизането в нова връзка, вие се ангажирате никога да не се опитвате да поправите себе си. Ако видите червени флагове в поведението на някой друг, незабавно си тръгнете. В края на краищата, никаква любов или търпение не могат да поправят поведението на някой друг. Този човек трябва да иска да се промени, за да го направи наистина.

