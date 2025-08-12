IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Суперколите на Дубай: Лукс, скорост и престиж по улиците край пустинята

12.08.2025 | 12:27 ч. Обновена: 13.08.2025 | 04:40 ч.
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Добре дошли в Дубай - градът, в който автомобилите са символ на мощ и престиж сред градския пейзаж. И докато на други места по света Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren и Rolls-Royce са марките, които са далечна мечта, тук тези символи на луксозния живот са реалност, паркирана пред висок небостъргач.

Можем спокойно да кажем, че Дубай е градът, в който мечтите имат двигател V12! 

Улиците на емирството изглеждат като сцена от „Бързи и яростни“, а подземните паркинги - като автомобилни музеи.  Дори полицията не прави компромис и в автопарка ѝ влизат суперколи на стойност над 5 милиона долара, сред които Bugatti Veyron, достигащ рекордните 407 км/ч, и Aston Martin One-77 - уникален модел, от който съществуват едва 77 броя в целия свят.

По улиците на Дубай се срещат повече Lamborghini, Bugatti и Rolls-Royce на глава от населението, отколкото навсякъде другаде по света, като една от най-популярните сред дубайците луксозни марки – Ferrari,  се откроява с рекордните 2000 броя на територията на емирството. 

В допълнение, ценителите на суперавтомобилите в Дубай обичат да персонализират колите си с уникални цветове, златни елементи и диаманти, превръщайки ги в истински произведения на изкуството, чиято ежедневна поддръжка се осъществява само от професионалисти.

А най-интересното е, че повечето уникални суперколи на Дубай са на стойност много близка до тази на апартамент в емирството...

палми

Но това не го мислете, защото апартаментът е от Палмите! Точно така - да усетиш Дубай по-близо от всякога вече не е просто мечта, а реална възможност. 

Сега е моментът един щастливец да чуе мощния рев на луксозните двигатели от своя собствен дубайски дом. А освен това, смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra, телевизор Samsung The Serif TV и аудио система Sony SRS-XV900, също ще допълнят преживяването перфектно.

Кой ще грабне ключовете към апартамента в емирството ще стане ясно на 26 септември, а дотогава няма да натискаме спирачките, защото от дубайците знаем, че животът на високи обороти винаги е по-хубав! 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дубай апартамент
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem