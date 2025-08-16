IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Фронтменът на Aerosmith Стивън Тайлър остана без глас, слиза завинаги от сцената?

77-годишният Тайлър се чувства твърде зле

16.08.2025 | 14:45 ч. Обновена: 16.08.2025 | 15:44 ч. 4
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Китаристът на Aerosmith Джо Пери не изключи възможността фронтменът на групата Стивън Тайлър никога повече да не се качи на сцената, съобщи „Мирър“. 

Според музиканта, 77-годишният Тайлър се чувства твърде зле, за да говори за събиране с колегите си от групата, камо ли за нови турнета. 

Пери, който е бил и съосновател и автор на песни на групата, каза, че неговият приятел и колега от групата има сериозни проблеми с гласа. 

„Тайлър не иска и не може да прави турнета“, каза Джо. В същото време, според него, музикантите от групата не губят надежда за прощалното шоу на Стивън. 

През 2024 г. Aerosmith обявиха край на концертите си и отмениха прощалното си турне. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

стивън тайлър Aerosmith
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem