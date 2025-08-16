Фронтменът на Aerosmith Стивън Тайлър остана без глас, слиза завинаги от сцената?

Китаристът на Aerosmith Джо Пери не изключи възможността фронтменът на групата Стивън Тайлър никога повече да не се качи на сцената, съобщи „Мирър“.

Според музиканта, 77-годишният Тайлър се чувства твърде зле, за да говори за събиране с колегите си от групата, камо ли за нови турнета.

Пери, който е бил и съосновател и автор на песни на групата, каза, че неговият приятел и колега от групата има сериозни проблеми с гласа.

„Тайлър не иска и не може да прави турнета“, каза Джо. В същото време, според него, музикантите от групата не губят надежда за прощалното шоу на Стивън.

През 2024 г. Aerosmith обявиха край на концертите си и отмениха прощалното си турне.