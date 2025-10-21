Аштън Кътчър изпускал добри роли, заради добрия му външен вид

Аштън Къчър призна, че хубавата му външност всъщност му е изиграла лоша шега в кариерата.

47-годишният актьор разказа по време на панел за новия си сериал на FX – „The Beauty“ – на Comic Con в Ню Йорк на 11 октомври, че е губил роли именно заради начина, по който изглежда.

Дискусията бе водена от създателя на шоуто Райън Мърфи и събра още актьорите Евън Питърс, Антъни Рамос, Джеръми Поуп и Ребека Хол.

Попитан от Мърфи как се чувства в ролята на „забавен суперзлодей“, Къчър отговори: „Всяка роля, която получаваш, до голяма степен е свързана с това как изглеждаш. Външността е огромна част от това, което влагащ в образа. Имало е роли, които съм получил заради начина, по който изглеждам, и други, които съм загубил по същата причина.“

„Понякога е разочароващо“, призна актьорът и добави, че често го пренебрегвали за роли на „паднали духом“ герои именно заради поддържания му външен вид.

Все пак, опитът му като продуцент му помогнал да осъзнае логиката зад подобни решения.

„Когато разказваш история чрез картини, тези картини трябва да предизвикват емоция у зрителя“, обясни той, цитиран от People.

Къчър сподели, че „The Beauty“ му дава възможност да се впусне в нещо напълно ново.

„Без да издавам прекалено много – почти всички ние в сериала играем образи, които по някакъв начин отразяват или пък контрастират с това кои сме в реалния живот. Това позволява да влезеш в контакт с неувереностите си, с нещата, които обикновено криеш дълбоко и не допускаш никого до тях“, каза актьорът. Звездата от „That ‘70s Show“ похвали Мърфи за смелия му подход: „Днес рядко се случва да ти позволят да излезеш от своята „лента“. Да играеш нещо различно често се възприема като противоречие с обществените представи за това кой какво „би трябвало“ да играе. А тук имаме възможността да изградим сложни, многопластови персонажи. Истинско удоволствие е. Тази роля е едно от най-големите удоволствия в кариерата ми.“

„The Beauty“ е международен трилър по комиксовата поредица на Джеръми Хон и Джейсън А. Хърли, създаден от Мърфи и Матю Ходжсън. Според официалния синопсис, сюжетът проследява разпространението на вирус, който се предава по сексуален път и „превръща заразените в по-красиви хора – но на смъртоносна цена.“

Премиерата на сериала се очаква в началото на 2026 г. по Hulu.

Разказвайки повече за героя си, Къчър добави: „Мисля, че в основата си той е добър човек. Трябва да се научиш никога да не съдиш персонажа, който играеш – хората вършат неща, които може да изглеждат неправилни, но в собствените им очи те са правилни.“ Той обясни, че героят му поставя под въпрос обществените нагласи към естетичните промени: „Много хора осъждат пластичните операции. Но в същото време никой не гледа осъдително, ако отидеш на зъболекар и си оправиш усмивката. А щом някой си направи ринопластика, всички реагират с „Как можа?!“ Защо е приемливо да подобрим зъбите си, но не и носа си?“